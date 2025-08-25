700 личных посылок передали жители Сахалина участникам СВО в День государственного флага РФ

В островном регионе продолжается акция сбора помощи «Сопричастность».

Она объединила всех неравнодушных граждан, желающих поддержать участников СВО и облегчить их суровый солдатский быт на границе зоны боевых действий. Очередной груз объёмом 65 кубометров, куда вошло около 700 личных посылок, жители Сахалина отправили на донецкое направление сегодня, в День Государственного флага РФ.

В адресных отправлениях — наборы сублимированных супов, сухой душ, влажные полотенца и салфетки, а также маскировочные сети и чистое нательное бельё по сезону.

– Каждая посылка, которую жители Сахалина и Курил отправляют участникам СВО, шаг за шагом приближает возвращение наших защитников домой. За три года островной регион собрал более 600 тонн грузов — как личных, так и предназначенных для выполнения боевых задач. Ни одна неделя не проходит без сбора и подготовки очередной партии посылок, — отметила руководитель агентства по делам молодёжи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Сбор помощи для солдат и мирных жителей Донбасса в Сахалинской области объявили в начале 2022 года. Сотни волонтёров движения #МЫВМЕСТЕ по всему региону помогают отправлять грузы и, конечно, письма, сообщила пресс-служба правительства области.

