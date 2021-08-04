73-летняя сотрудница детсада перевела мошенникам деньги на встречу проверяющих

Женщина работает в тымовском детском саду. Утром ей на рабочий телефон позвонил мужчина. Представился сотрудником надзорных органов и сообщил, что в ее учреждении намечается проверка. Проверяющих, конечно, нужно накормить и напоить, а для этого необходимо купить продукты. Нужны и деньги на их покупку. Мол, переведите, пожалуйста, сумму.

«Проверяющий» назвал три номера телефона, на которые было необходимо перевести денежные средства, что женщина и сделала. Перевела более 9 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Проводятся следственные действия, сотрудники полиции ведут поиск мошенников.