«75 лет рекордов и побед» На Сахалине вышла книга об истории спорта на островах

В Южно-Сахалинске выпустили книгу «75 лет рекордов и побед», повествующую об истории спорта островного региона, начиная с послевоенных лет и до наших дней, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

Книга вышла при поддержке регионального правительства в честь 75-летия Сахалинской области. Её автором выступил писатель и журналист Борис Храмов. Книга стала логическим продолжением его предыдущего труда 2015 года «Истоки сахалинского спорта. От рабочего клуба до областной спартакиады», рассказывающего о зарождении и развитии спорта на Сахалине с конца 19 века и до 1945 года. На сбор информации для написания двух изданий автору потребовалось более 20 лет.

12 сентября книгу «75 лет рекордов и побед» министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов торжественно передал в фонд областной универсальной научной библиотеки.

— Сегодня очень знаковое событие, ведь теперь на территории нашей области появилась своя энциклопедия спорта. Это издание позволит многим поколениям учиться не только добывать победы, но и знать — как, каким трудом и упорством эти победы доставались нашим спортсменам в то время. Тогда не было современного оборудования, инвентаря, методических материалов и условий для занятий. Несмотря на это спортсмены были всегда, они упорно трудились, тренировались и достигали больших высот. Именно об этом рассказывает книга «75 лет рекордов и побед», — подчеркнул Артём Подшивалов. – Издание уникально. Несмотря на ёмкость повествования, там отражены все самые значимые события и имена героев островного спорта, причем очень ярко, красочно и полноценно. Этот материал будет интересен широкому кругу читателей – начинающим спортсменам, школьникам, а также очень пригодиться студентам факультета физической культуры и спорта для написания работ, в том числе научных.

По словам директора областной библиотеки Валентины Малышевой, книга станет ценным экземпляром в коллекции учреждения.

— Такого уровня книги могут создавать только люди, которые по-настоящему уважают и ценят героев своих произведений. Это самое главное. Именно в таких работах можно понять, каким человеком является сам автор. В нашей области не так уж и много книг о спорте, тем более об его истории. В фонде областной библиотеки таких всего три, и две из них, где рассказывается как спорт зарождался и развивался на территории Сахалинской области, принадлежат авторству Бориса Павловича Храмова, — отметила Валентина Малышева. — Важно, что теме спорта в островном регионе уделяется большое внимание, и наша задача, как библиотеки, продвигать это направление, мотивируя молодёжь заниматься физкультурой и спортом и знать об этом как можно больше.

Книга «75 лет рекордов и побед» вышла в подарочном виде с ограниченным тиражом – 500 экземпляров. В ближайшее время её передадут во все муниципальные библиотеки региона. Кроме того, её можно будет увидеть в электронном формате на сайте министерства спорта Сахалинской области.

Возможно, для кого-то станет откровением, что когда-то на Сахалине играли в гандбол и мотобол, прыгали с вышки и даже фехтовали. Обо всем этом и многом другом читатель узнает на страницах книги.

Одна из глав посвящена международным спортивным контактам в советский период истории. Например, о первом визите на Сахалин японских спортсменов, о первых поездках сахалинцев в другие страны. Конечно же, рекорды и победы неотделимы от личностей. Большой блок информации посвящен тем, кто вписал свои имена в историю сахалинского спорта. Читателей ждут спортивные биографии Анатолия Козлова, Бориса Коревского, Василия Комышева, Софии Надыршиной и многих других титулованных сахалинцев. В разделе «Интервью» можно прочесть беседы с Георгием Андоньевым (баскетбол), Николаем Голопузовым (футбол, хоккей, хоккей с мячом, конькобежный спорт), Олегом Ильиным (бодибилдинг), Евгенией Кельмяшкиной (вольная борьба), Юрием Солодухиным (баскетбол) и другими звездами островного спорта. Большая глава посвящена уроженцам Сахалинской области, которые стали обладателями олимпийских медалей.

Читая эту книгу, проникаешься гордостью за островной регион, понимаешь, сколько физических и душевных сил, эмоций, затратили наши спортсмены, чтобы подняться на пьедестал почета.