76 фильмов о путешествиях по Сахалинской области поборются за призы конкурса «Дальний Восток – земля приключений»

Сахалинская область лидирует по количеству заявок, отправленных на всероссийский конкурс «Дальний Восток – Земля приключений». Всего подано 76 фильмов о путешествиях по островам. Также островной регион лидирует и по количеству участников, открывающих для себя Дальний Восток: 66 фильмов о путешествиях разместили жители Сахалинской области.

Путешествуя по островам, участники конкурса совершали походы разной сложности: поднимались в горы, покоряли вулканы, сплавлялись по рекам, выходили в открытое море. В номинации «Водное путешествие» островной регион представил фильмы о подводном мире уникальной жемчужины – острове Монерон. Наравне с путешественниками героями фильмов становились и обитатели островов: сивучи, нерпы, касатки, дельфины.

– Сахалинская область удерживает лидирующие позиции по количеству видеоработ, поданных на конкурс «Дальний Восток – Земля приключений». Примечательно, что среди участников конкурса не только местные жители, но и гости региона. А это значит, что поездка к нам оставила только положительные впечатления, которыми они хотят поделиться, – прокомментировал министр туризма Сахалинской области Артём Лазарев.

Помимо дальневосточников, в конкурсе принимают участие и жители других городов. Активными участниками, посетившими Дальний Восток, стали жители Москвы и Московской области, Алтайского края и Белгородской области.

СПРАВКА

Конкурс проводится по инициативе вице-премьера – полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Как стать участником конкурса

Суть конкурса заключается в том, чтобы совершить путешествие по одному или нескольким регионам Дальнего Востока и рассказать о нём в небольшом фильме (до 8 минут). Снять своё путешествие можно как на профессиональную камеру, так и на мобильный телефон.

Принимаются и работы прошлых лет: путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 сентября 2022 года и не позднее 30 декабря 2024 года. Победители и призёры получат внушительные денежные призы.

Гран-при (лучшее видеопутешествие) – 3 млн рублей, победители в номинациях «пешее, водное, зимнее» – по 1 млн рублей, вторые места – по 300 тыс. рублей, третьи места – по 100 тыс. рублей. Также введён отдельный приз в 1 млн рублей за лучшее путешествие по Чукотке.

Заявки подаются на сайте путешественникдв.рф по 30 декабря т. г. Награждение победителей и призёров – в феврале 2025 года.