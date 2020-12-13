С 15 по 22 декабря (в Сахалинской области с 16 по 23) состоятся специальные показы в рамках фестиваля зеленого документального кино ECOCUP («Экочашка»). Все события кинофестиваля пройдут в онлайн-формате: посмотреть фильмы и принять участие в обсуждениях смогут зрители из любого города России.
- В этом году это второе онлайн событие фестиваля, в мае сахалинцы уже принимали участие в ECOCUP Green Talks (кино с дискуссиями).В рамках специальных показов будут представлены фильмы о таких глобальных экологических и социальных проблемах, как климатическая миграция, доступ к услугам водоснабжения и санитарии, а также загрязнение воздуха. ECOCUP состоит из трех программ: российское кино, международное кино при поддержке Фонда Генриха Бёлля в России и американское кино при поддержке посольства США. Общая программа включает 10 фильмов:
- 1. «Область высокого полета» (2019), Россия, 60 мин.
- 2. «На никелевой Луне» (2017), Канада, 110 мин.
- 3. «Игра в мусор» (2020), Россия, 35 мин.
- 4. «Задымленный город» (2019), Китай, 89 мин.
- 5. «Климатический лимб» (2019), Италия, 40 мин.
- 6. «Новая порода» (2020), США, 80 мин.
- 7. «Как мы сеем» (2017), США, 65 мин.
- 8. «Веломамы» (2019), США, 87 мин.
- 9. «Микропластиковое безумие» (2019), США, 76 мин.
- 10. «Мистер Туалет» (2019), США, 86 мин.Все показы и обсуждения фестиваля ECOCUP бесплатные. После регистрации зритель получает доступ к фильму на 24 часа в любой период фестивальной недели. Также в рамках фестиваля пройдет серия онлайн-событий: научный марафон, тематическая дискуссия о создании импакт-кино, а также встреча-диалог с климатологом, климатическим активистом и нефтяником, режиссерами фильмов.
Фестиваль ECOCUP с 2010 года привозит в Россию и страны СНГ самые интересные документальные фильмы из разных стран о том, что происходит на планете и с планетой, о людях и проектах, которые пытаются изменить мир. В разные годы ECOCUP прошел в более чем двадцати городах России, а также шести городах Украины, шести городах Беларуси, двух городах Казахстана и столице Киргизии.
Ознакомиться с подробной программой показов и других мероприятий фестиваля можно на официальном сайте ECOCUP (http://www.ecocup.ru). Площадка фестиваля — coolconnections.ru. Оперативные новости фестиваля в социальных сетях проекта:
- Facebook: https://www.facebook.com/EcocupFilmFestival
- Instagram: https://www.instagram.com/ecocupfilmfestival/
- Вконтакте:https://vk.com/ecocupfilmfestival(Пресс-центр Сахалинской областной общественной организации «Экологический центр «Родник»).