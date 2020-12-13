Фестиваль ECOCUP с 2010 года привозит в Россию и страны СНГ самые интересные документальные фильмы из разных стран о том, что происходит на планете и с планетой, о людях и проектах, которые пытаются изменить мир. В разные годы ECOCUP прошел в более чем двадцати городах России, а также шести городах Украины, шести городах Беларуси, двух городах Казахстана и столице Киргизии.

Ознакомиться с подробной программой показов и других мероприятий фестиваля можно на официальном сайте ECOCUP (http://www.ecocup.ru). Площадка фестиваля — coolconnections.ru. Оперативные новости фестиваля в социальных сетях проекта: