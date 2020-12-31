Гуляем еще неделю. Новогодние культурно-массовые мероприятия в Южно-Сахалинске

- 2 января
- 12.00. Детская новогодняя дискотека «Музыкальный вихрь». Сквер ГДК «Родина».
- 12.30 – 14.30. Театрализованное представление-утренник «Новогодние приключения старых друзей Фути и Фани». Парк им. Ю. Гагарина, картодром.
- 8.30 – 9.30. Комплекс физкультурно-оздоровительных мероприятий для людей старшего поколения «Разминка для суставов». Парк им. Ю. Гагарина. Территория у фонтана.
- 16.00 – 17.00. Экскурсии по парку «Новогодний парк».
3 января
- 12.30 – 14.30. Театрализованное представление-утренник «Новогодние приключения старых друзей Фути и Фани». Парк им. Ю. Гагарина, картодром.
- 13.00. Игровая программа для детей «Новогодние невероятности». Дальненский ДК.
- 12.00. Игра-квест для детей «Новогоднее путешествие». Приклубная площадка ДК «Электрон» – парк «Солнечная поляна».
4 января
- 12.30 – 14.30. Театрализованное представление-утренник «Новогодние приключения старых друзей Фути и Фани». Парк им. Ю. Гагарина, картодром.
- 12.00. Спортивно-развлекательная программа для детей «Снежный бум». Прилегающая территория ДК «Синегорье».
- 16.00. Новогодний утренник для детей «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!». Зрительный зал ДК «Электрон».
5 января
- 10.00. Открытие тематической информационно-художественной выставки «Святые дни». Танцзал ДК «Родник».
- 12.00. Семейная спортивная игровая программа «Сверкающий лед». Ледовый корт ДК «Родник».
11.00. Концертная программа «Рождества волшебные мгновения». Дальненский ДК.
l16.00. Театрализованная игровая программа «Новогодние забавы». ДК «Ключи».
- l12.00. Интерактивная программа «Праздник русского валенка». ДК «Синегорье».
6 января
- 17.00 – 19.00. Народное гулянье «Свет Рождественского чуда». ЦНК «Радуга».
- 19.00 – 21.00. Дискотека «Ура! Каникулы!». ЦНК «Радуга».
- 12.00. Рождественская игровая программа «Рождественские встречи». Площадь ДК «Родник».
- 16.00. Развлекательно-танцевальная программа для детей «Морозное кружево». Кинозал ДК «Родник».
- 18.00. Народный традиционно-культурный обряд «Открывай, хозяйка, двери!». Село Березняки (ДК «Родник»).
- 15.00. Посиделки «Рождество стучится в дверь». Дальненский ДК.
- 18.00. Развлекательная программа для молодежи «Посвящаем Январю». Дальненский ДК.
l20.00. Танцевальный вечер с развлекательной программой «Свет Рождественской звезды». Старорусский ДК.
- 12.00. Календарный обряд «Коляда пришла». Старорусский ДК.
- 12.00. Спортивно-игровая программа для детей и родителей «Ах, как весело зимой». Приклубная площадка ДК «Электрон».7 января
- 14.00. Массовое народное гулянье «Приключения Рождественской звезды». Сквер ГДК «Родина».
- 13.00 – 15.00. Театрализованный концерт с участием эстрадных и фольклорных коллективов города «Рождественские гулянья». Парк им. Ю. Гагарина, картодром.
- 14.00. Мастер-класс по рисованию для детей «Рождественская открытка». Дальненский ДК.
- 16.00. Фольклорные посиделки «Мы за чаем, январским вечером… не скучаем». ДК «Ключи».
- 14.00. Детская игровая программа «В гости Коляда пришла – в дом наш счастье принесла!», с. Санаторный (ДК «Синегорье»).
- 7.00. Рождественская игровая программа для детей «Святки-колядки». Танцевальный зал ДК «Электрон», ж/к Весточка.8 января
- 13.00. Игровая программа для детей «Снежный ком». Дальненский ДК.
- 16.00. Спортивно-развлекательная программа для старшего поколения «Мы молоды всегда!». ДК «Синегорье».
- 18.00. Вечер отдыха для взрослых «Рождественские встречи». Зрительный зал ДК «Электрон».9 января
- 12.00. Детская развлекательная программа «Какого цвета Новый год?». Сквер ГДК «Родина».
- 16.00. Рождественский концерт народного ансамбля казачьей песни «Воля». Зрительный зал ГДК «Родина».
- 14.00. Уличные забавы «Не валяй дурака, а валяй Снеговика». Дальненский ДК.
- 13.00. Спортивно-игровая программа для семьи «Играем во дворе». ДК «Синегорье».
- 14.00. Спортивно-игровая программа для молодежи «Ракетка-2021». Старорусский ДК.10 января
- 14.00. Посиделки «Как на святочной неделе». ЦНК «Радуга».
- 16.00. Викторина для детей «Новогодние смешинки». ДК «Ключи».
- 14.00. Игровая программа для детей «Веселые ребята». Старорусский ДК.