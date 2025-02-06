8 февраля Пушкин вышел на дуэль. Что мы о нём не проходили в школе.

О Пушкине написано очень много. Чаще всего о нём принято вспоминать в день его рождения или в день смерти. Совсем скоро снова день его ухода. Пушкина много не бывает. Хотелось бы поделиться некоторыми фактами, которые малоизвестны широкому кругу почитателей поэта.

Величайший поэт России Александр Сергеевич Пушкин умер 10 февраля (29 января по старому стилю) 1837 года в 2 часа 45 минут.

А похоронен утром 20 февраля в Святогорском монастыре, неподалёку от имения Михайловское. Задержка между смертью и похоронами случилась по нескольким причинам. Сначала семья Пушкина не могла найти церковь для отпевания. Священник Исаакиевского собора неожиданно отказался отпевать поэта, считая, что дуэль была фактически самоубийством. А самоубийц, как известно, в храмах не отпевают. И мнение о дуэли как о завуалированном самоубийстве было очень популярное тогда в России.

Пушкин был в катастрофических долгах. После смерти у семьи осталось 300 рублей, и поэта не на что было даже хоронить. Имение в Михайловском уже было заложено. Если бы поэт выжил, его весной могла бы ждать долговая тюрьма.

Что считалось ужасным и унизительным для дворянина. Впрочем, в причинах дуэли сегодня литературоведы утверждаются в другой, ныне традиционной версии.

В итоге самым верным почитателем памяти Пушкина оказался царь Николай I, а не семья и друзья поэта. Во-первых, он разрешил отпеть поэта в небольшой придворной Конюшенной церкви. А потом ещё и уплатил из казны все долги поэта — 138 тысяч рублей, из которых 94 тысячи составили карточные проигрыши поэта. Если суммировать уплаченные долги, пансион жене и детям, то забота о Пушкине обошлась казне в 450 тысяч золотых рублей.

Это была огромная сумма!

Если суммировать произведения Пушкина по названиям, то окажется, что он за свою недолгую жизнь написал 934 произведения. При жизни из этого числа увидело свет всего 247 работ, или 26%. Три четверти всего написанного великим русским поэтом публиковалось постепенно, в течение ста пятидесяти лет после его смерти.

Не было напечатано при жизни Пушкина 77% написанных им стихотворений, 84% поэм, 82% сказок, 75% пьес, 76% романов и повестей в прозе. Наконец, у него, исторического писателя, не было опубликовано при жизни 98% исторических исследований. Исчезли комедии Пушкина на французском языке «Мошенник», «Философ», «Так водится в свете». Из писем до нас дошла примерно треть, из дневников — четверть.

Для Пушкина дуэль с Дантесом была двадцать первой по счёту. До этого русские дворяне приносили Пушкину свои извинения или стреляли демонстративно в воздух. Пушкин делал то же самое, и удовлетворённые дуэлянты расходились.

Дантеса даже не судили. Он просто был выслан из России и спокойно доживал свой век в Париже.

Я буду удовлетворён, если эта статья подвигнет кого-нибудь снять с книжной полки томик Пушкина. Классиков нужно не только читать, но и перечитывать.

Сергей КАЩЕЕВ.