Воскресенье, 8 марта, 2026
8 Марта – Международный женский день 

Лимаренко Валерий Игоревич. Фото: правительство Сахалинской области.

Уважаемые жительницы Сахалина и Курил!
Поздравляю вас с Международным женским днём!

Этот весенний праздник наполнен теплом, любовью и радостью. И всё благодаря вам, наши дорогие мамы, бабушки, жёны, сёстры, дочери, подруги и коллеги!

Женщина привносит в жизнь мужчины красоту и гармонию. Вы наполняете смыслом наше существование.

При внешней хрупкости женщина – олицетворение стойкости. Сил вам придаёт безграничная преданность семье и детям. Согревая близких домашним теплом, вы воспитываете сыновей и дочерей достойными людьми. При этом успеваете делать успешную карьеру, добиваясь больших успехов в работе.

В прошлом году мы запустили региональный проект «Счастливое материнство». Его цель – окружить заботой будущих мам и женщин с детьми, обеспечить им защиту и уважение, дать возможность реализоваться не только в семье, но и в профессии.

Милые женщины! Желаю здоровья вам и вашим детям, взаимопонимания с близкими, счастья, любви и благополучия! С праздником!

Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

