80 лет назад освобождены Южный Сахалин и Курильские острова

Для дальневосточников это особая историческая дата. В войну было вовлечено 62 государства из 74 существовавших на тот момент.

Примечательно, что именно на курильском острове Шумшу отзвучали последние залпы этих страшных событий, прежде чем наступило мирное утро 3 сентября 1945-го.

Наш регион вместе со всей страной приближал победу на западном и дальневосточном театрах военных действий. В 1941 – 1945 годах на фронт ушло более 20 тыс. островитян. Многие сахалинцы участвовали в боях за Москву, Ленинград, Сталинград, Курск, освобождали Украину, Белоруссию, Прибалтику, Польшу, Венгрию, Румынию, Югославию, Чехословакию, Австрию, Болгарию.

В фонд обороны земляки внесли свыше 61 млн рублей, сдали 6 кг драгоценных металлов, собрали на строительство самолётов, танков и миномётов свыше 5 млн рублей.

За годы военного лихолетья нефтяники Северного Сахалина отправили на материк 2,4 млн т нефти, в тяжелейших условиях построили нефтепровод Оха – Софийск (Комсомольск-на-Амуре).

Лесозаготовители дали стране свыше 1 млн кубометров древесины, а шахтёры – 2 млн тонн угля. Тысячи тонн рыбы и другого продовольствия ушли на фронт.

А сколько посылок с тёплыми вещами, гостинцами, письмами отослали нашим воинам земляки! И была в том ещё и огромная моральная поддержка.

Краткосрочная война на Дальнем Востоке тем не менее потребовала максимума усилий в труде и боях с врагом. Две тысячи человек отдали свои жизни ради возвращения стране Южного Сахалина и Курил. И сегодня память о них жива, как и о тех героях, которые позже погибли в горячих точках, защищая интересы Родины.

Газета «Советский Сахалин» постоянно рассказывает о ветеранах войны и труда, об участниках освобождения наших островов.

Например, к 75-летию Победы на Дальнем Востоке газета провела многомесячную акцию «Победители!», где из номера в номер публиковала краткую информацию и фотопортреты участников освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов.

К 80-летию Великой Победы запущен редакционный проект «Летопись Победы в «Советском Сахалине».

Уникальность проекта в том, что в его основе – летопись военных лет, созданная корреспондентами нашей газеты в далёкие 1940-е. Она вместила в себя память об огненных, неимоверно трудных годах войны, горечь утрат и вынужденного отступления, радость освобождения родной земли. А ещё – свидетельства беспримерного мужества и героизма земляков не только на фронте, но и в глубоком тылу, где ковался меч Победы.

Мы рассказываем об этом, чтобы каждый из нас сердцем прикоснулся к народному подвигу, чтобы иными глазами взглянул на мир, отвоёванный дорогой ценой – миллионами жизней.

Проект начат 19 ноября 2024 года и завершается в начале сентября 2025-го.

Его рубрики: «В этот день 80 лет назад», «Тыл – фронту», «Солдаты Победы», «Земляки пишут с передовой», «Сахалинцы на передовой», «Трудовые подвиги», «Наши герои».