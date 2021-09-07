800 тысяч рублей похитила из выручки предприятия сотрудница супермаркета

Жительница Холмска предстанет перед судом за присвоение вверенных ей денежных средств, сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области.

Следствием установлено, что в ее обязанности входила отчетность и сверка поступающей выручки. Но она не составляя необходимые кассовые отчеты на рабочем компьютере и забирала часть поступающих денег себе. Видимо, надеялась, что руководство организации базируется в Южно-Сахалинске и не может ежедневно контролировать ее действия.

Похищенные деньги работница частично зачисляла через банкоматы на свой счет, после чего переводила их на игровые платформы.