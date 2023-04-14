82 врача узких специальностей объединит бригада для длительных командировок в районы Сахалинской области

Дополнительный набор врачей позволит устранить нехватку профильных специалистов в каждом муниципальном образовании островного региона. Перед медиками, которые войдут в состав новой бригады, стоит задача – работать в районах до тех пор, пока не появятся постоянные кадры.

Об этом проекте областного минздрава губернатор Валерий Лимаренко рассказал на встрече с жителями Макаровского городского округа.

Жители посетовали, что трудно записаться к стоматологу, попасть на прием к некоторым другим узким специалистам.

– Я хорошо осведомлен о ситуации, которая сложилась в здравоохранении вашего муниципального образования. Здесь не хватает стоматолога, кардиолога, невролога и эндокринолога. Увы, проблемы с узкими специалистами с какой-то периодичностью возникают в районах области. Где-то врач уволился, ушел в декрет или сам заболел, и направление оголяется.

Чтобы решить вопрос нехватки кадров в районах, мы создаем специальную бригаду медиков из числа специалистов, которых дополнительно набирают в Южно-Сахалинске. Конкретно у вас профильные специалисты начнут работать до 30 мая.

А до тех пор мы будем отправлять в район наши мобильные бригады с необходимыми жителям врачами. Соответствующие поручения даны областному минздраву, – ответил глава региона.

Кроме того, на встрече с жителями были подняты другие вопросы. Так, сахалинка, работающая медсестрой, рассказала, что вынуждена ютиться в комнате общежития.

Совсем скоро этот вопрос перестанет быть проблемой для этой и других медесестер.

Уже этим летом в островном регионе начнут компенсировать аренду квартир среднему медицинскому персоналу. Работник здравоохранения из Макарова сможет снять жилье стоимостью до 25 тысяч рублей в месяц.

Также на мероприятии стало известно о ремонте центральной районной больницы. Отвечая на вопрос одного из жителей, областной министр здравоохранения Владимир Кузнецов сообщил о начале соответствующих работ в июле. Планируется преобразить внешний облик учреждения, а также установить подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба регионального правительства.