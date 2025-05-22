83 соглашения о реструктуризации долга за электроэнергию заключил Сахалинэнергосбыт с начала года

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В апреле текущего года 30 клиентов филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт» обратились в компанию с заявлениями о реструктуризации задолженности за электроэнергию. С ними были заключены соглашения и составлены индивидуальные графики поэтапной оплаты потреблённых ресурсов на общую сумму более 1,2 млн рублей. Всего с начала года оформлено 83 таких соглашения на 2,8 млн рублей.

Ежемесячно Сахалинэнергосбыт направляет по несколько тысяч предупреждений о возможных ограничениях электроэнергии клиентам, чей долг превышает два норматива потребления. В апреле такие уведомления получили свыше 8 тыс. граждан. Часть из них в установленные законодательством сроки оплатили задолженность или заключили соглашение о её реструктуризации. Жильё более тысячи неплательщиков осталось без электроснабжения. Энергетики регулярно проверяют эти квартиры и частные дома для исключения самовольных подключений к источникам электропитания. Во-первых, они могут стать причиной возгораний и принести вред не только должнику, но и его соседям. Во-вторых, данное деяние считается правонарушением, которое влечёт административное наказание в виде штрафа от 10 до 15 тысяч рублей.

Напомним, при срыве установленного графика оплаты соглашение о реструктуризации долга считается расторгнутым. В текущем году подобных нарушений не зафиксировано.

Сахалинэнергосбыт напоминает: потреблённые ресурсы необходимо оплачивать в полном объёме до 25 числа каждого месяца. О сроках и способах оплаты можно узнать на сайте ПАО «ДЭК».

Пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Сахалинэнергосбыт».