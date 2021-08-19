Так бывает только с настоящими хорошими песнями. Услышишь их – и уже не забудешь ни мелодии, ни подаренные ими эмоции. Так было и с песней «Я люблю тебя, Южный!» автора и исполнителя Евгения Мухина (кстати, она дала название альбому музыканта).

Это признание в любви, тепло и искренне прозвучавшее на лирической волне еще в конце 1990-х, нашло ответный отклик у земляков. Да такой, что его назвали неофициальным гимном областной столицы. На региональном конкурсе «Песня Сахалину» ее автора и исполнителя отметили дипломом департамента образования, культуры и спорта администрации области и областного центра народного творчества.

Хранится у Евгения Мухина и благодарственное письмо от мэрии с признательностью за создание песни о Южно-Сахалинске и большой вклад в культурную жизнь города. Есть в нем такие строки: «Вы щедро делитесь частицей своей вдохновенной души и любовью к песне с почитателями вашего таланта. Пусть ваше творчество развивает лучшие песенные традиции».

Такое напутствие не располагало к бездействию, и Евгений Мухин пишет новые композиции.

Малая родина талантливого земляка – Горнозаводск. Там еще в детстве Евгений ощутил особую любовь к поэзии, прозе и музыке. Играл в школьном эстрадном оркестре. После армии окончил музыкальное училище (теперь это Сахалинский колледж искусств) и как педагог дополнительного образования стал руководителем музыкальной студии в промышленно-экономическом техникуме.

Мухина увлекла работа с одаренными студентами, среди них появились свои яркие звездочки. За многолетний добросовестный труд, профессионализм и успехи в совершенствовании дополнительного образования региональное министерство образования отметило педагога почетной грамотой.

Однако Евгений признался в любви не только областному центру. Хороши его авторские песни «Наш Сахалин», «Наш любимый остров», «Сахалинская девчонка» и другие.

Вот что он написал по этому поводу:

«Остров Сахалин – это волшебная планета, на которой мне посчастливилось родиться. Сахалин – ярко-зеленый живой изумруд, окольцованный бирюзою морских волн, – дарит мне счастливую возможность оставаться вечным мальчишкой-романтиком, который может часами сидеть на берегу океана и просто смотреть на горизонт, слушать таинственный шепот морского прибоя. Заплывать далеко-далеко от берега и востор­женно сознавать, что тебя обнимает вечность…

Возвращаясь на Сахалин после дальних, порой долгих поездок, еще только подлетая к острову, в самолете вдруг всем своим существом пронзительно понимаю, что это родной остров!

Надеюсь, что мои песни о нем будут особо близки сахалинцам, для которых остров стал родным. Не имея профессионального певческого голоса, я пел их для вас своим сердцем, своей душой».

Людмила СТЕПАНЕЦ.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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