О зеленых технологиях и не только. Форум «Нефть и газ Сахалина» отметил четвертьвековой юбилей с любовью к экологии

Слово и дело

Буквально накануне открытия дальневосточного энергетического форума «Нефть и газ Сахалина-2021» региональные власти привлекли инвестора для строительства нового порта в Поронайском районе. На условиях государственно-частного партнерства Газпромбанк готов поддержать создание многофункционального глубоководного портового комплекса.

Этот проект предполагает создание 440 рабочих мест, не говоря уже о том, что он сам по себе станет опорным для развития несырьевого сектора экономики. Размер инвестиций — не менее 35 миллиардов рублей. Строительство этого порта включено в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, реализуемый по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Глава региона Валерий Лимаренко и председатель «Шелл» в России Екатерина Грушецкая подписали меморандум о сотрудничестве по проекту о снижении выбросов парниковых газов. Стороны изучат возможности и приступят к сотрудничеству в реализации климатических проектов, в том числе по восстановлению и сохранению лесов.



А совсем перед самым началом первой сессии форума на одной из его площадок подписан документ, связанный со сделкой «зеленого СПГ».

— Это говорит о том, что рынок голосует за развитие низкоуглеродных сделок. Мы поставили задачу стать углеродно-нейтральными в 2025 году. В этот путь мы отправляемся с нашими стратегическими партнерами, и один из них – Сбербанк, — сообщил Валерий Лимаренко. — Мы уже провели совместно первую инвентаризацию углеродных единиц и занесли данные в единую информационную систему…

Председатель Дальневосточного банка Сбербанка РФ Андрей Черкашин на это дополнил:

— Мы вместе с региональными властями занимаемся формированием зеленой повестки, принимаем участие в климатических проектах и зеленом финансировании. Между прочим, все три дня форум будет работать на «зеленой энергии», о чем имеется сертификат. Поэтому правильно будет называть его юбилейный зеленый форум!

Вехи и перспективы

Стартовая презентация рассказала участникам об истории, дне сегодняшнем и о будущем островной энергетики. Вспомнили добрым словом прежних руководителей региона, чьими усилиями остров стал одним из мировых центров добычи и переработки углеводородов и производства СПГ. В энергетике АТР на пороге 21 века появился сахалинский фактор. В реализации шельфовых проектов использованы самые передовые технологии.

Но пришло время, стал актуальным новый вызов времени. Вот цитата из заявления президента РФ Владимира Путина в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума в начале сентября: «Сахалинская область станет площадкой для пилотного проекта, который позволит в масштабе региона отработать вопросы регулирования выбросов и поглощения парниковых газов. Цель поставлена конкретная: к 2026 году Сахалин должен достичь углеродной нейтральности.

То есть, сколько выбросов производится, столько должно поглощаться».

Готов ли к этому регион? Губернатор области Валерий Лимаренко и его команда приводят убедительные аргументы и уверенно заявляют: «Да, готов!».

Не вписались в график

В роли ведущего (модератора) сессии выступил Дмитрий Песков. В завершении он шутливо признался, что не совсем справился с этой ролью, поскольку был серьезно, примерно на час превышен лимит времени. Объяснение простое – все спикеры проявили повышенный интерес к обсуждаемым вопросам, «копали вглубь», увлекались детализацией… Не было равнодушия, в этом и причина.

Валерий Лимаренко в своем выступлении прошелся по основным позициям, касающимся перспектив экономики, в частности, энергетики региона.

«Советский Сахалин» посвятил этим вопросам немало публикаций, темы в последнее время активно прорабатываются и обсуждаются Ограничимся кратким перечнем.

В 2020 году нефтегазовая отрасль во всем мире, и в Сахалинской области столкнулась с беспрецедентными вызовами, связанными с пандемией, резким падением цен и снижением спроса на углеводороды. Но совместными усилиями удалось преодолеть все трудности, 2020 год стал рекордным по объемам добычи газа за всю историю проектов СРП «Сахалин-1» и «Сахалин-2» с объемом 30 млрд. кубометров. По 2025 годы планируется добывать 29 млрд. ежегодно. Это на полтора миллиарда больше, чем в предыдущую пятилетку.

В числе приоритетов – развитие нефтегазовых услуг для обслуживания шельфовых и других нефтегазовых проектов полного цикла.

Совместно с «Сахалин Энерджи» региональные власти приступили к созданию сахалинского нефтяного индустриального парка в северной части Южно-Сахалинска на площади 70 гектаров, а рядом генпроектировщик должен предусмотреть еще 70 гектаров дополнительно. Предполагаемый объем инвестиций – 18 млрд. рублей. В сентябре запущена транспортно-логистическая база. К проекту проявили большой интерес ряд компаний.

Строительство завода по производству жидких видов топлива из газового конденсата мощностью 4,5 млн. тонн продукции в год. Потенциальный покупатель такого топлива имеется – это относительно недавно созданная единая дальневосточная авиакомпания.

Перспективны проекты ПАО «Газпром», в числе которых большая ледовая арена, современный Центр водных видов спорта, универсальный спортивный зал, жилой фонд и офисное здание в областном центре.

Дают газу!

Продолжается и набирает обороты газификация Сахалинской области. В планах региональных властей:

— за 2021-2022 годы догазифицировать домовладения Тымовского и Анивского районов;

— в 2023 году запустить в работу малотоннажный завод СПГ ПАО «Газпром»;

— в 2023 году газифицировать населенные пункты Итурупа и Кунашира, а в 2025 году – Парамушира;

— добиться стопроцентной газификации Сахалинской области в 2025 году.

В регионе действует климатическая программа, направленная на снижение выбросов парниковых газов и увеличение их поглощения, а также на создание первого в стране рынка углеродных единиц и стимулирование внедрения низкоуглеродных технологий.

К климатическим отнесены такие проекты, как: строительство котельных и электрических станций, работающих на природном газе;

— газификация домовладений;

— перевод транспорта на газомоторное топливо и электричество;

— производство электроэнергии из возобновляемых источников, для чего создаются Углегорский ветропарк, ветропарки в Анивском и Долинском районах. На Курилах также планируется развитие безуглеродной энергетики.

Водород? Это что-то новое…

Еще одно важнейшее направление – развитие абсолютно новой отрасли, производства водорода. Разработан проект создания на Сахалине завода по его производству.

Разработчики исходят из таких факторов, как близость Сахалина к рынкам сбыта, достаточная ресурсная база и высокая технологическая готовность. Проект по всем параметрам вписывается в концепцию развития водородной энергетики РФ, предусматривающей создание «Восточного кластера».

Возможно ли воплощать все это громадье планов, не имея подготовленные кадры? Конечно нет. Поэтому на базе Сахалинского государственного университета реализуются образовательные и исследовательские программы водородной энергетики (при участии ПАО «Газпром» и Российского госуниверситета нефти и газа имени И.М. Губкина).

При поддержке «Сахалин Энерджи» осуществляется подготовка специалистов в области цифровых технологий. При участии ООО «Йокогава Электрик Сахалин» готовят специалистов профиля «Автоматизированные системы управления технологическим процессами». Словом, планы у региональной власти амбициозные, но при этом реальные, по многим направлениям имеются существенные заделы.

— Все, что мы делаем – это для людей. Для тех, кто трудится, рожает детей, заглядывает в свое будущее. Люди должны ясно чувствовать, что в будущем их ждет хорошая, комфортная, экологически чистая среда для проживания, интересная работа. Они должны смотреть в светлое будущее и быть уверенными в том, что и их детей ждет такое же светлое будущее, — резюмировал Валерий Лимаренко.

К слову, формирование комфортной среды для проживания также подкреплено делом: работает Дальневосточная ипотека», комплексно развивается социальная инфраструктура. Одна из действующих госпрограмм Сахалинской области так и называется «Формирование современной городской среды».

И снова будет Сахалин первопроходцем

А дальше были выступления участников обсуждения. Низкоуглеродные инициативы и водородная энергетика вызвали большой интерес, побуждали спикеров к дискуссии. Своим видением в режиме онлайн поделился Анатолий Чубайс, специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Свои мнения и сомнения озвучили Максим Решетников министр экономического развития РФ, Пол Л. Клейнен, президент «ЭксонМобил» в России, Екатерина Грушецкая, председатель концерна «Шелл» в России и другие. По большому счету, все сошлись на том, что Сахалин, с учетом накопленного богатого опыта прошлых лет вполне может стать экспериментальной площадкой для внедрения зеленых технологий и борьбы с пресловутым «углеродным следом».

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

P.S. По давней традиции для участников форума организована выставка, на которой предприятия, имеющие отношения к нефтегазовой отрасли представили технологические новинки в разных сферах деятельности.

Одних посетителей интересует, как работают масштабные производственные комплексы, других – какая нынче применяется техническая оснастка, такелаж, третьих – современные тенденции в сфере подбора и работы с персоналом, четвертых – вопросы безопасности на объектах… Ни один стенд не пустует, посетителей встречает доброжелательный персонал, готовый все объяснить, показать и рассказать. А заодно одарить сувенирной продукцией, на память!