Тезка острова Юрий

В 2015 году певец и композитор народный артист РФ Игорь Николаев написал песню «Остров Юрий» на слова отца, поэта Юрия Николаева. В своей книге «Голоса островного края» руководитель регионального отделения Союза писателей СССР Иван Белоусов так определил основную тему творчества коллеги по цеху: человек и море.

«Он выстрадал ее за годы, отданные работе на судах торгового флота, – писал Белоусов. – Став впоследствии журналистом, остался верен этой своей главной теме».

Действительно, герой стихов Юрия Николаева – моряк, влюбленный в море, для которого

Не надолго с морем

расстаться –

Как в жару без воды

остаться,

А навеки с морем

проститься –

Как в могилу живым

спуститься.

Поэт Евгений Долматовский отмечал: «Юрий Николаев пишет о Сахалине, смотрит на мир глазами сахалинца. Это получается у него естественно: жизнь и проблемы, возникающие на крайнем востоке Родины, – это не только материал, но и тема, и вдохновение его поэзии».

Примечательно, что стихотворение «Остров Юрий» дало название сборнику, вышедшему в память о поэте к 80-летию со дня его рождения. Чем же в свое время «зацепил» тезку крошечный кусочек суши в океане?

Третий остров Малой Курильской гряды, что находится южнее Шикотана, когда-то облюбовали айны и назвали его Юри (с ударением на втором слоге), что означало «баклан». При японцах там находилось рыбацкое поселение. В советское время в прибрежных водах острова вели промысел рыбаки и несли службу пограничники.

Сейчас эта крошечная часть суши необитаема и входит в состав природного заказника федерального значения «Малые Курилы».

Слово «баклан» по-айнски созвучно русскому имени Юрий, и местная топонимика «очеловечила» птичий остров, а Николаев посвятил своему скалистому «тезке» несколько поэтических строк, зазвучавших для Игоря музыкой.

Первым исполнителем песни отца и сына Николаевых стал однофамилец – известный телеведущий Юрий Николаев. Композиция прозвучала на юбилейном концерте поэта.

Людмила Степанец.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

По теме:

13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян

22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»

29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»

5 августа 2021 – Душевный шансон

12 августа 2021 – Хит от ветра юности

19 августа 2021 – Признание в любви

26 августа 2021 – Суперстар Кунашира

2 сентября 2021 – Гавань его мечты

9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»

16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова

23 сентября 2021 – Каждый год по песне

30 сентября 2021 – Премьера песни

7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля