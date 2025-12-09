9 декабря в России отмечается День Героев Отечества

Губернатор Валерий Лимаренко поздравил сахалинцев и курильчан с праздником.

В тексте обращения сказано: «Уважаемые сахалинцы и курильчане! Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с Днем Героев Отечества! 9 декабря — особая дата в нашем календаре. Сегодня мы склоняем головы перед подвигом тех, кто проявил высшую доблесть и самоотверженность во имя Родины. Этот день — символ неразрывной связи поколений, мост от героев былых времен к тем, кто сегодня несет нелегкую службу во имя Отчизны.

Сахалинская земля воспитала немало настоящих героев. Их мужество и сила духа проявились во время Великой Отечественной войны, в сражениях за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. Их подвиги навсегда вписаны в летопись страны и в память потомков. Сейчас их дело продолжает новое поколение героев. Те, кто встал на защиту Отчизны и несет службу в зоне специальной военной операции, ежедневно рискует жизнью и совершает ратные подвиги. Их имена и фамилии будут вписаны золотыми буквами в историю островного региона.

Сегодня мы с почтением вспоминаем тех, кто удостоен высших государственных наград. И с гордостью говорим спасибо нашим современникам — военнослужащим, которые и сейчас, в наши дни, с честью выполняют свой долг, защищая интересы России и безопасность ее граждан.

Искренне желаю вам и вашим семьям добра и благополучия. Пусть у нас над головой всегда будет мирное небо, а в сердце — уверенность в завтрашнем дне!».