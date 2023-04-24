9 мая на Сахалине отметят военным парадом и праздничным концертом с салютом

Подготовку к торжествам сегодня обсудили на заседании оргкомитета «Победа», которое провел губернатор Валерий Лимаренко.

Центральным событием празднования Дня Победы в Южно-Сахалинске станет военный парад. Вечером жителей и гостей города ожидает праздничный концерт, который завершится салютом. За несколько дней до 9 мая стартуют акции «Вахта Памяти», «Окна Победы», «Парад у дома» и другие.

​– Безусловно, все мероприятия, посвященные Дню Победы, в Сахалинской области должны пройти на высоком уровне. Ведь это едва ли не самый главный праздник в году для всех жителей страны. Но главное – обеспечить особым вниманием ветеранов и тружеников тыла. Ими постоянно занимается министерство социальный защиты и минздрав. Но в эти дни каждый должен получить персональное поздравление и быть окружен особой заботой, – отметил губернатор.

​Для ветеранов и тружеников тыла, которые по состоянию здоровья не смогут быть на параде 9 мая, с 5 по 8 мая проведут персональные мини-парады у дома. Перед фронтовиками выступят военные оркестры и творческие коллективы с песнями военных лет. Также накануне праздника стартует акция «Окна Победы» — все желающие могут украсить окна квартир тематическими рисунками и портретами ветеранов.

А уже завтра, 25 апреля, в регионе начнется акция «Георгиевская ленточка» — волонтеры будут раздавать символы победы в наиболее проходимых местах.

​9 мая торжества стартуют с возложения цветов к Мемориалу Славы в Южно-Сахалинске. Затем на площади Победы состоится военный парад. Также в этот день будет развернута выставка боевой техники, вечером жителей и гостей города ждет концерт, который завершится праздничным салютом.

​Впервые в этом году к акциям массово присоединятся островные военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне СВО. Бойцы отправят ветеранам видеопоздравления с фронта.

​– Мы продолжим акцию «Бессмертный полк». В этом году ее не будет в традиционном виде – с проходом тысяч людей по улицам. Но десятки участников примут участие в акции «Бессмертный полк на автомобилях» — они проедут на машинах, на стеклах которых будут портреты ветеранов. Также акция широко пройдет в соцсетях и на телевизионных каналах, в том числе региональных – ОТВ-Сахалин и АСТВ, – рассказал руководитель регионального штаба общероссийского общественного движения «Бессмертный полк» Андрей Фугенфиров.

​5 мая на Сахалине стартует акция «Вахта памяти». На этот сезон у островных активистов вновь намечены большие планы.

​– 21 мая стартует очередная межрегиональная поисковая экспедиция «Дальневосточный фронт» в Смирныховском районе. За три года у нас побывали более 200 поисковиков из 34 регионов страны. Исследована большая территория, найдены останки 11 советских солдат и различные предметы, позволяющие устанавливать личности. С прошлого года в местах обнаружения солдат мы устанавливаем красные звезды, продолжим и в этом году, – рассказал руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

​Также поисковики продолжат работы на острове Шумшу и по проекту «Вечный полет», когда обследуются территории, на которых когда-то потерпели крушение самолеты.

В августе в Смирныховском районе будет вновь проведена реконструкция штурма полицейского поста «Хандаса», сообщает пресс-служба регионального правительства.