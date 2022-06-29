90-летний юбилей отпраздновала жительница села Троицкое Анивского района Любовь Семеновна Яковлева

Детство ее пришлось на Великую Отечественную войну. Она жила в Белоруссии и попала в Германию, в концлагерь. А ее селение Малевичи враги сожгли дотла. В неволе она провела почти всю войну, ее вместе с остальными узниками освободили в апреле 1945 года.

Несмотря на такие тяжелые испытания Любовь Семеновна сохранила жизнерадостность и оптимизм.

Известна она в селе еще и как рукодельница – Любовь Семеновна плетет половицы из полимеров. Воспитывает внуков и правнуков, учит их быть оптимистами по жизни.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото пресс-центра администрации Анивского района.