90-летний юбилей отпраздновала жительница села Троицкое Анивского района Любовь Семеновна Яковлева

Детство ее пришлось на Великую Отечественную войну. Она жила в Белоруссии и попала в Германию, в концлагерь. А ее селение Малевичи враги сожгли дотла. В неволе она провела почти всю войну, ее вместе с остальными узниками освободили в апреле 1945 года.
Несмотря на такие тяжелые испытания Любовь Семеновна сохранила жизнерадостность и оптимизм.
Известна она в селе еще и как рукодельница – Любовь Семеновна плетет половицы из полимеров. Воспитывает внуков и правнуков, учит их быть оптимистами по жизни.
Антон СМОЛЯКОВ.
Фото пресс-центра администрации Анивского района.