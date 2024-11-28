900 миллионов рублей потрачено на покупку жилья для сирот

Смирныховские власти с начала года обеспечили жильём пятерых юных жителей района и ещё одну квартиру передадут до 20 декабря. За два последних года своим жильём обзавелись 13 сирот и ребят, по разным причинам оставшихся без попечения родителей.

Мэр района Ирина Карпукова на днях, вручая ключи одному из молодых людей, лично убедилась, что в квартире проведён добротный косметический ремонт, заменена сантехника, установлена кухонная плита. То есть созданы условия, чтобы заселяться и жить.

– Уверена, что это значимое событие станет началом позитивных перемен в его жизни, – сказала мэр.

Смирныховские власти следят за тем, чтобы жильё, которое для этих целей приобретается на вторичном рынке, соответствовало требованиям федерального и регионального законодательства.

Это 1-комнатные квартиры площадью 20 – 40 квадратных метров. С хорошим косметическим ремонтом. Обязательное условие – наличие работоспособных электротитана и электроплиты. Перед покупкой жильё осматривает комиссия.

В следующем году планируется обеспечить квартирами восемь человек.

– Иногда в силу жизненных обстоятельств ребята просят отложить выделение им жилья, – рассказывает заммэра по социальной политике Екатерина Гамбарян. – Так бывает, если молодые люди поступают в вуз либо идут в армию и им будет сложно оплачивать пустующую квартиру.

В нынешнем году на приобретение квартир для сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, в области выделено без малого 900 млн рублей.

Причём власти в районах, в частности в областном центре, помогают молодым людям освоиться во взрослой самостоятельной жизни.

К слову, в Южно-Сахалинске при финансовой поддержке регионального правительства в 2023 году новосёлами стали 94 человека. До конца нынешнего года ключи от квартир получат ещё 65 ребят.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.