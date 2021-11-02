Незримой нитью связанные. Светлой памяти фотожурналиста Валерия Токарского

Несколько дней назад пришло печальное известие: в Санкт-Петербурге умер наш коллега Валерий Токарский. Было ему 76 лет.

Мы знали его по работе в областных газетах «Советский Сахалин» и «Молодая гвардия» как очень хорошего, интеллигентного человека и профессионала.

В 1970 – 1980-х от фотокорреспондентов требовалась особая оперативность, ведь издания выходили пять раз в неделю. Газетам, как воздух, требовались фоторепортажи, портреты передовиков производства, спортивные и событийные снимки… Приходилось всюду успевать, кое-кто из ребят даже обзавелся мотоциклом.

А фотоаппараты были пленочные. Пленку приходилось проявлять в лаборатории, сушить, а затем печатать и глянцевать фото, чтобы в день выхода очередного номера положить на рабочий стол ответственного секретаря или редактора блок газетных иллюстраций.

Мало того, что сам технологический процесс фотодела требовал времени, но всегда был риск испортить с немалым трудом добытые кадры. Все это требовало особой аккуратности, ответственности, дисциплинированности и при всем при том творчества.

У Валерия Токарского были все эти качества и, конечно же, большая любовь к профессии. Правда, к ней сын кадрового военного пришел не сразу, хотя фотографировать научился еще школьником и в походы без камеры не ходил. Рабочая биография Валерия началась на южно-сахалинском рудоремзаводе производственного объединения «Сахалинуголь». Сюда же он вернулся после трех лет службы в армии. А два года спустя его назначили заводским фотографом. Коллективу запомнилась его выставка, посвященная 25-летию предприятия, – своего рода галерея образов лучших производственников.

Летом 1973 года его зачислили фотокорреспондентом в штат «Советского Сахалина». Девять лет практической работы в редакции главной газеты региона не погасили желания учиться и приобретать новые знания. Валерий окончил газетное отделение Хабаровской высшей партийной школы.

В 1984-м сотрудника «Советского Сахалина», одного из ведущих фотокорреспондентов области, пригласили на работу в Хабаровское краевое отделение ТАСС, и Токарский принял это предложение. Позже он трудился фотокорреспондентом газет «Молодой дальневосточник» и «Речник Амура», был фотографом издательского дома «Приамурские ведомости».

Более 15 лет сотрудничал с архивами, библиотеками, музеями, поскольку был убежден, что снимки незримой нитью связывают времена и поколения.

Валерий собирал старые фотографии и информацию об их авторах. В Дальневосточной государственной научной библиотеке Хабаровска делал репродукции с фотоальбомов XIX и начала XX веков. Ему удалось искусно отреставрировать уникальные снимки, возраст большей части которых за 110 лет.

«Мне посчастливилось пересмотреть почти все библиотечные фотораритеты через окуляр объектива цифрового устройства, – сообщал Токарский. – Теперь же посетители библиотеки всматриваются в редкие фотографии на экранах дисплеев, а оригиналы хранятся в неприкосновенности».

Но, конечно же, мимо объектива мастера не проходила и жизнь современного Хабаровска. Фотографии Токарского последнего периода хранятся в библиотеке конгресса США. А еще они украшают фотоальбомы, книги, брошюры, буклеты, издававшиеся на Дальнем Востоке, и даже 5-тысячную купюру билета Банка России с видами краевого центра.

Валерий Токарский состоял в Тихоокеанском союзе фотохудожников. За многолетнюю плодотворную работу в средствах массовой информации награжден медалями, грамотами, благодарностями.

Несмотря на то, что в последние годы жил далеко от Сахалина, он оставался верным островной земле. При первой же возможности прилетал сюда. Конечно же, с фотоаппаратом. Присылал по электронной почте «Советскому Сахалину» обнаруженные в архивах неизвестные находки, касающиеся периода каторги и освоения островной земли. Оставил для нас свои воспоминания. Одно из них он назвал «Такими были времена. Такими были мы. История одного снимка».

Кратко о предыстории. В 1977 году в Советском Союзе принимали новую Конституцию. Токарскому дали задание запечатлеть, как рабочие передовой бригады горячо обсуждают событие политического значения и, конечно, всецело одобряют мудрую политику партии и правительства. Вот как об этом рассказывал Валерий.

«Такой подход к получению информации тогда назывался «откликами трудящихся». Скучное это было дело – раздавать трудящимся экземпляры свежих газет, уговаривать их делать вид, что в передовицах можно что-то заинтересованно читать. Решил я эту тоску разно­образить.

Накануне на совете в моей семье было решено купить портативный телевизор. Так вот, 7 октября 1977 года к моменту трансляции внеочередной сессии Верховного Совета СССР, на которой принимался основной закон СССР, я был в бригаде токарей ремонтно-механического завода объединения «Сахалин­уголь» в полной готовности.

Станочники из вечерней смены во время положенного по трудовому распорядку перерыва подсели к телевизору. Никого не пришлось призывать немножко потерпеть. Мастер и члены бригады токарей расположились у телевизора как им было удобно.

Дома я проявил пленку, утром явился к ответственному секретарю с готовой фотографией. Пока мои коллеги из других газет делали «отклики» по старинке, я пожинал лавры победителя. Но эйфория улетучилась уже на следующий день. В свежем номере газеты я не обнаружил на своей фотографии двух персонажей – мастера механического цеха и токаря. Заместитель редактора приказал ретушеру убрать их с фотографии.

Тут надо вспомнить, что в год принятия нового основного закона страны некоторые советские люди стремились перебраться на «землю обетованную». Давалось им это с большими трудностями. Власть вела себя как-то неуверенно по отношению к этой части граждан, порой и оскорбительно.

Увидев свой усеченный снимок на полосе, я понял, что в глазах станочников стал невольным сообщником той власти. Правда, за компанию ретушер замазал краской и силуэт русского парня. Мне же объяснили, что так телевизор не смотрят и не слушают. Но мне и тогда, и сегодня усеченная фотография не дает покоя.

Мы жили в Южно-Сахалинске в поселке угольщиков. Помню, что отец Давида, того, кого закрасил ретушер, 9 мая и 3 сентября ходил в пиджаке с боевыми наградами. Он работал в железнодорожном училище рядом с ремонтно-механическим заводом.

И мне хочется, чтобы справедливости ради в газете все же появился снимок без ретуши. Вверху на фото (крайний слева) мастер ремонтно-механического завода объединения «Сахалинуголь» Давид Гинзбург и бригада станочников. На экране телевизора – председатель Президиума Верховного Совета СССР, Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. В Москве 12 часов дня, в Южно-Сахалинске 19 часов».

Жизнь фотокорреспондента была полна разных историй. К примеру, охранники в форме и без формы на рынках и в магазинах, на улицах перед офисами запрещали фотографировать. Был случай, когда Валерий почувствовал между лопаток дуло пистолета – бдительной сторожихе не понравился человек, снимавший сахалинский порт. В таких случаях, как рассказывал Валерий, его выручали за­ученные наизусть две статьи основного закона страны. Они ставили охранников в тупик.

Работники Государст­венного исторического архива Сахалинской области, в 2019 году побывавшие в Санкт-Петербурге в гостях у земляка, приняли у него на вечное хранение фотопленки и снимки, где запечатлены люди и события островного региона разных лет. Автор фоторабот прекрасно понимал, что с годами историческая ценность документальных кадров будет только возрастать. Он передал их в надежные руки.

Архивисты со временем оцифруют изображения и сделают их всеобщим достоянием. И тогда глазами фотомастера мы увидим, каким оно было, ушедшее время.

Людмила Степанец.