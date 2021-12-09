Грантовая мотивация для региона. Кунашир и Итуруп переживают аграрную революцию

Агроному итурупского крестьянского хозяйства «Вкус природы» Виктору Корницкому нередко говорят, что хозяйству очень с ним повезло: благодаря его 20-летнему опыту работы в этой отрасли на Итурупе начали выращивать в теплицах огурцы, помидоры, зелень в промышленных, по курильским меркам, масштабах.

Раньше такого не было.

Эксперимент с «Артистом»

В ответ Виктор Анатольевич только смеется:

– Нам обоим повезло. Мне здесь так нравится, что о родном Алтае уже начинаю забывать.

Случайность это или совпадение, но не так давно о работе на земле он и не думал. На Курилы приехал года четыре назад поработать на путине в ООО «Континент». Попал на завод компании на озере Танковом. Там содержали огород, теплицу, растили поросят. Опыт Корницкого как сельского жителя оказался востребованным. На приезжего обратили внимание в крестьянско-фермерском хозяйстве «Маяк» («Вкус природы» стал его правопреемником), учрежденном «Континентом».

Здесь, по признанию Виктора, он смог обогатить свой опыт агронома. Поначалу было трудно и в то же время интересно: как повысить урожай, учитывая местные климатические особенности? Потом появился интерес к развитию тепличного хозяйства. Риск, конечно, был, но в то же время была и хорошая опора, то есть областная госпрограмма развития сельского хозяйства. Она давала существенную поддержку, помогала компенсировать затраты и пр. Поэтому три года назад в хозяйстве появилась первая теплица площадью 500 квадратов. Потом еще две. В них начали выращивать зелень, огурцы и помидоры. Приходилось экспериментировать, выбирать наиболее подходящие для особенностей местного климата сорта.

Выяснили, что из огурцов лучше других прижился на Итурупе сорт «Артист», из помидоров – «Толстой». Таким же методом проб и ошибок выбрали сорта зеленных культур – лука, петрушки, укропа.

В этом году, когда «Маяк» преобразовался во «Вкус природы», хозяйство поднялось еще на одну ступень. А может быть, даже на две. Как говорят в курильской администрации, в этом немалая заслуга его руководителя Валерия Оксенюка.

Сейчас у него практически готово овоще­хранилище. Значит, население будет обеспечено овощами практически до следующего сезона. Семенной картофель крестьянское хозяйство приобрело в Приморье. Урожай был такой отменный, что 20 тонн клубней отправили на Сахалин. Событие это достойно эпитета «уникальное», ведь раньше ничего подобного в истории Итурупа не было! Сельхозпродукцию только заво­зили на остров, а не вывозили в другие регионы.

Новые горизонты на новых гектарах

Однако опыт специалистов, помноженный на целеустремленность и господдержку, образно говоря, разорвал шаблоны.

– В дальнейших наших планах – наладить поставки картофеля и других овощей соседям на Кунашир и Шикотан, – рассказывает Валерий Оксенюк.

Это вполне по силам – в аренду оформлено 100 га земли в дополнение к существующим десяти, что открывает новые горизонты. Надо думать, какая техника понадобится на полях. Есть планы построить стационарные теплицы, чтобы выращивать в них огурцы, помидоры и зелень круглый год.

От земледелия хозяйство собирается перейти к животноводству. И планы эти вполне реальные – ведь в этом году выигран грант «Агростартап» в сумме 3 млн рублей. Отбор на него проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Он дает большие возможности.

На полученные средства Валерий Оксенюк планирует приобрести крупный рогатый скот и построить современную животноводческую ферму – первую на острове Итуруп!

Вот это будет настоящим прорывом – таким же, как выращенные в теплицах огурцы и помидоры. А Виктор Корницкий планирует в очередном отпуске на Алтай найти специалиста, который поможет поднять новое для Курил направление. По его убеждению, остров его земляков не разочарует.

– Итурупский «Вкус природы» – не единственный, кто воспользовался рычагами областной финансовой поддержки в Курильском районе, – говорит начальник отдела областного министерства сельского хозяйства и торговли Ольга Шкардюк. – Еще пять хозяйств получили средства из других источников и также будут развивать животноводство и растениеводство.

Энергия недр для теплицы

Помощь областной госпрограммы стала хорошим подспорьем для фермеров соседнего Кунашира. Благодаря ей там смогли создать сельскохозяйственный потребительский кооператив – объединить несколько хозяйств. В островных условиях, как показывает практика, одному справиться с климатическими, агрономическими и логистическими проблемами бывает сложно. Выход один – объединяться в такие вот небольшие коллективы. Расчеты показывают, что тогда небольшие хозяйства могут организовать убой скота и свиней в Южно-Курильском районе. Потом можно будет попробовать расширить производство, решить непростой вопрос заготовки кормов.

– Вместе легче, да еще и с такими мерами господдержки, которые предлагает область, – подчеркнул член кооператива, глава крестьянского (фермерского) хозяйства из поселка Головнино Салих Жабоев. – Поэтому рассчитываю ввести в оборот еще 2 га земли для выращивания овощей и картофеля, а также закупить его семена высоких репродукций, ведь нам обещают возмещение затрат.

Госпрограмма поможет в таких вопросах, как поставка комбикормов, крупного рогатого скота и пр. Воспользоваться ею смогут как крупные сельхозпредприятия, так и мелкие хозяйства, отмечает Ольга Шкардюк.

По ее словам, перспективы развития у аграрной отрасли на Кунашире неплохие. В прошлом году хозяйство Анастасии Федоровой из поселка Горячий Пляж получило грант «Агростартап» на строительство теплицы. Она частично обогревается теплом местных горячих источников, частично инфракрасными лампами. И уже в этом году здесь собрали первый урожай зеленных культур. В ближайшем будущем у хозяйства появится еще одна теплица на 90 квадратных метров. Пока Анастасия со своим мужем Денисом не решили, что там сподручнее выращивать – помидоры с огурцами или же ягоду.

Но в любом случае их тепличное хозяйство стало настоящим прорывом для острова.

– Мы, наверное, и не строили бы таких планов, если бы не грант «Агростартап», – говорит Анастасия Федорова. – Работать на земле начали всего год назад, раньше были связаны с морем, а областная поддержка дала нам уверенность, что мы осилим новое для себя дело.

Галия КУНЧЕНКО, Антон СМОЛЯКОВ.

Фото с сайта министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

Кстати

Средства гранта «Агростартап» дают возможность приобрести земельный участок и технику. А также профинансировать разработку проектной документации, строительство и ремонт производственных цехов, хранилищ и пр.