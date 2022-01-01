Валентина Матвиенко поздравила жителей Сахалинской области с 75-летием со дня ее образования

Поздравляю вас и всех жителей Сахалинской области с 75-летием со дня ее образования.

Сахалинская область – уникальный по своему географическому положению и стратегическому значению регион нашей страны. Его жители по праву гордятся удивительным культурно-историческим наследием, сформировавшимся в результате межцивилизационного диалога.

Они бережно относятся к природным богатствам своей малой родины, благодаря которым во многом обеспечивается ее высокий туристко-рекреационный потенциал. Среди талантливых уроженцев этой земли родоначальник отечественного дзюдо и один из основателей самбо В.С. Ощепков, прославленный тяжелоатлет олимпийский чемпион Ю.К. Зайцев, выдающиеся музыкальные деятели М.С. Глуз и С.П. Ролдугин.

В Сахалинской области сосредоточены значительные запасы ценных ресурсов, здесь динамично развиваются промышленный, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы. Благодаря осуществляемым мерам поддержки предпринимательства реализуются крупные проекты, растет инвестиционный и инновационный потенциал региона.

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации многое делают для стимулирования международного сотрудничества по широкому спектру направлений, улучшения качества жизни людей.

Уверена, что Сахалинская область будет и в дальнейшем вносить весомый вклад в решение общенациональных задач.

Желаю успехов, добра и благополучия.

В. И. Матвиенко.