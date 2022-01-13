Премьера песни – эксклюзив проекта

Как мы уже сообщали, на Сахалине и Курильских островах побывал известный композитор, автор около 300 песен и шести дисков, наш земляк Игорь Слуцкий. (Интервью с ним опубликовано в номере 84 за 23 ноября в рубрике «В гостиной «Советского Сахалина»).

Малая родина вдохновила композитора на новые песни. Одна из них – «Итуруп, Кунашир, Шикотан» в исполнении автора – это мощный заряд позитива, светлой энергии и любви. По убеждению Слуцкого, именно такой и должна быть настоящая песня. В том, что для курильчан она станет если не гимном, то хитом, можно не сомневаться.

Впервые музыкант побывал на Курилах в 2014-м.

– В местной администрации мне сообщили, что из популяризаторов отечественной эстрады, кроме Вали Толкуновой, здесь никого не было, – рассказал Игорь Слуцкий. – На что я сказал: значит, я второй. А Валю Толкунову очень люблю и даже однажды выступал с ней в концерте.

Композитор получил незабываемые впечатления и от островов в океане, и от доброты и душевной щедрости живущих там людей. Возникло большое желание приезжать туда.

– Через семь лет после первого визита я вновь оказался на островах, но уже с песней о них, – продолжает Слуцкий. – Когда вновь стала активно обсуждаться тема «северных территорий», у меня возникла строчка: «Итуруп, Кунашир, Шикотан лично я никому не отдам…». Именно эта ключевая фраза (она рефреном звучит в припеве) стала импульсом к созданию песни на стихи поэта Александра Антыкова. Все получилось спонтанно и, быть может, поэтому очень хорошо. На Курилах в этот раз сняли клип. И я очень рад, что на моей родине в рамках проекта «Воспетые острова» в «Советском Сахалине» состоится премьера песни.

Как известно, Игорь Слуцкий для шансонье Михаила Круга написал «Магадан». Есть у него песни про Камчатку, Сахалин, Владивосток. К этим географическим точкам теперь прибавились Итуруп, Кунашир, Шикотан. Не случайно ли?

– Я решил создать цикл морских песен, объединяющих российский Дальний Восток, – делится планами композитор. – Во-первых, это моя родина. Во-вторых, не хочу, чтобы люди уезжали оттуда в иллюзорных поисках новой жизни. Напишу еще четыре песни – и получится альбом о морских территориях, объединяющих Дальний Восток. Думаю, он будет интересен людям, которым нравится мое творчество, моим детям и внукам. К тому же песни – это и память, и история Родины в стихах, музыке, клипах. В следующий раз приеду на острова со своей большой командой с творческим отчетом. До скорой встречи!

Людмила Степанец.

P. S.

Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.

Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника, «Озеро Валентины» Ю. Михеева (Дымова), «Сахалин» Н. Анисимова, «Мы отмотали восемь сотен километров» и «Географическая» В. Кима, «Паровоз из детства» А. Максимова, «Здравствуй, Сахалин!» Ю. Забырько и «Благословенный Сахалин» Д. Светлого.

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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