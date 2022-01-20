Электромобиль: выгоды очевидны

В январе прошлого года в Сахалинской области насчитывалось 146 электрокаров. В декабре 2021-го их уже было 280.

Автовладельцы связывают рост количества электрического транспорта с развитием зарядной инфраструктуры.

Электромобиль очень экономичен. Стоимость его зарядки гораздо ниже, чем заправка бензинового авто. В 2021 году для владельцев электромобилей действовал сниженный в два раза транспортный налог. В 2022-м по поручению губернатора Валерия Лимаренко он будет обнулен. Кроме того, для водителей электрокаров выделяются специальные парковочные места возле зарядных станций.

– Помимо экономичности, электротранспорт является экологически чистым. Учитывая задачи по достижению углеродной нейтральности в 2025 году, правительство Сахалинской области активно поддерживает всех участников рынка электротранспорта. Электромобили – существенный инструмент декарбонизации экономики, – прокомментировал министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко.

Виктор МАЛЫШЕВ.