Сахалинская команда лыжников завоевала победу

Сегодня на лыжно-биатлонном комплексе «Триумф» завершились соревнования по лыжным гонкам II этапа XI зимней Спартакиады учащихся ДФО юношей и девушек 17-18 лет.

Стало доброй традицией соревнования по лыжным гонкам от районного до мирового уровня завершать эстафетами. Это один из самых зрелищных видов спорта, где зачастую даже самые смелые прогнозы профессионалов рассыпаются, как карточные домики. В последний день Спартакиады фаворитами в эстафетной гонке у девушек считались команды Бурятии, Хабаровского края и Сахалинской области. Уже после прохождения первого этапа стало ясно, что ни дружина из Приморья, ни из Камчатского края не смогут составить конкуренцию выше названным командам. Но обо всем по порядку.

Девушкам предстояло преодолеть 4 этапа по 3 километра.

Хабаровчанка Эстель Шахматова на первом этапе сразу же вышла в лидеры. Около двух километров ей никак не удавалось оторваться от «преследователей» Маргариты Самарцевой-Кузницыной (Бурятия) и Екатерины Демидовой (Сахалинская область).

Буквально за километр до передачи эстафеты Алене Болоневой Эстель смогла оторваться от своих преследователей и на 12 секунд раньше, чем это сделала Маргарита Самарцева-Кузницына, отправить на второй этап двукратную победительницу этих соревнований Болоневу. Спустя 19 секунд на дистанцию отправилась сахалинская лыжница Юлия Завьялов. Задачи перед нашей спортсменкой стояла не из простых. По возможности не только догнать Виолетту Большакову (Бурятия), но и убежать от нее.

А дальше, как можно меньше проиграть на дистанции Болоневой. И если с первой задачей Юлия справилась на отлично, что касается второй, то это было сделать просто не реально. Причина тому одна: член сборной России среди девушек 17-18 лет Алена Болонева к сахалинским стартам подошла в великолепной форме. Как и ожидалось, на третий этап первой ушла Олеся Медведева (Хабаровский край). Спустя 1 минуту 5,3 секунды Кристина Лукьянчик (Сахалинская область) бросилась в погоню за лидером. Перед Татьяной Ивченко (Бурятия) стояла сверхсложная задача — не только отыграть у сахалинской лыжницы 14,4 секунды, но и оторваться от Кристины как можно дальше.

Все дело в том, что на заключительном четвертом этапе за сахалинскую команду бежала Софья Кузнецова, которая на этой спартакиаде уже завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали. И тренеры Бурятии прекрасно понимали, что их лыжница член сборной России, мастер спорта Виктория Невьянцева имеет призрачны шансы устоять под натиском набравшей отличную спортивную форму, Кузнецовой.

На заключительный этап эстафеты Валерия Фоменко (Хабаровский край) отправлялась в гордом одиночестве. Только спустя 1 минуту 44,6 секунды стартовала Виктория Невьянцева и 1:49,7 в погоню за лидером отправилась Софья Кузнецова.

Сахалинка настолько мощно бросилась в погоню за лидером, что уже на первых 500 метрах дистанции догнала Викторию. Дальше больше.

1 минута 49, 7 секунды от лидера таяли, как снег в жаркий июльский день. И все же Фоменко устояла и финишировала первой.

Сахалинская команда уступила победителям 25,5 секунды.

Необходимо заметить, что сегодня Софья Кузнецова показала лучшее время дня, преодолев 3 километра за 8:48,2. Обладательница трех золотых медалей этих соревнований Алена Болонева проиграла нашей лыжнице 24 секунды.

Дружина Хабаровского края преодолела 4 этапа по 3 километра за 38:45,0. Сахалинская команда остановила секундомер на отметке 39:10,5. Замкнули тройку призеров девушки из Бурятии-39:37,3.

Не менее драматично сложилась эстафета 4х5 километров у юношей. Это спортивное действие было похоже на спектакль прекрасного режиссера-постановщика, который смог держать своего зрителя до последней минуты в напряжении, а в финале не только вызвать шквал аплодисментов у театралов, но заставить, особенно эмоциональных, заплакать.

В отличии от девушек у юношей главными претендентами в борьбе за золотые медали считались команды Магаданской области, Хабаровского края и Сахалинской области.

На первом этапе Илья Кудрин (Сахалинская область), Николай Галямов (Хабаровский край) и Владислав Ключников (Магаданская область) первый круг 2,5 километра прошли, что называется, нога в ногу. Никто из них не спешил форсировать события и берег силы на вторую половину дистанции.

Первым предпринял попытку «бросить» преследователей сахалинский лыжник. Однако не тут-то было. Ключников судя по всему ожидал подобный «подвох» и был к нему готов. А вот Галямов не смог «зацепиться» за бегунков и стал отставать. Первым на второй этап товарища по команде Александра Слыхова отправил Кудрин. Спустя 7,5 секунды Платон Сарсенов (Магадан) бросился в погоню за лидером. Через 28,9 секунды Арсений Колесников (Хабаровский край) принял эстафету у Галямова.

Градус эмоций у представителей команд и болельщиков поднялся до такой высоты, что крики в поддержку лыжников на дистанции были слышны за сотню метров по всему лесу. На третий этап Павел Попов (Сахалинская область), Дмитрий Пузанов (Хабаровский край) и Павел Момот отправились одновременно. Разница в передачи эстафеты между первым и третьим составила 1,7 секунды. Практически никто из специалистов и болельщиков не сомневался в том, что обладатель серебряной и бронзовой медалей на этих соревнованиях Павел Попов сможет не только первым отправить на заключительный этап Данилу Нечипоренко, но и «привести» соперникам, как минимум 5-10 секунд.

Другого мнения на этот счет был Дмитрий Пузанов. На первой половине дистанции он не форсировал события, а вот на второй петле 2,5 километра стал потихоньку уходить от Павла. Как результат он смог на 7,8 секунды раньше отправить на четвертый этап Николая Машкина, чем это сделал Попов, передав эстафету Нечипоренко.

У Павла Момот гонка не заладилась, и он уступил лидеру 46,1 секунды. Ростислав Нефедов (Магаданская область), как не старался догнать лидеров, но сегодня был не его день.

В своих репортажах мы уже отмечали, что Данил Нечипоренко смог выиграть все три гонки. Вот и сегодня он по лыжне не бежал, а летел. Уже на первом километре он догнал Машкова. На одном из подъемов Данил вышел в лидеры гонки и финишировал в гордом одиночестве с флагом Сахалинской области.

Четыре золотые медали увозит в родную Оху Нечипоренко. Воспитала и вывела в чемпионы сахалинское лыжное дарование тренер Ирина Васильевна Дробитько.

Время победителей эстафеты-58:57,1.

Хабаровская дружина завоевала серебряные медали-59,56,6. У магаданских юношей бронза-1:00,17,8.

Игорь Карпук.