Возвращение на остров

Эту песню я впервые услышала во Владивостоке от однокурсницы-сахалинки. Слова припева запомнились оригинальностью строк:
Южно-Сахалинск,
Вьюжно-Сахалинск,
Нежно-Сахалинск,
Снежно-Сахалинск,
Снежно-, Снежно-Сахалинск.
Нежно-, Нежно-Сахалинск.
Много лет спустя узнала, что автор текста – москвич Александр Бейлин, более известный под псевдонимом Алшутов. В рыбном институте он учился на ихтиолога, воинскую службу проходил воздушным стрелком-радистом на дальнем бомбардировщике. После армии сын профессора и матери из княжеского рода Голицыных водил самосвал со строительными грузами для новостроек юго-западного района столицы.
В 24 года Алшутов приехал на Сахалин. Здесь работал в краеведческом музее, в геофизических экспедициях, ходил на судах на океанический промысел сельди и камбалы. Александр искал себя в разных сферах, а нашел в поэзии.
По воспоминаниям его друзей, в 1960-е в Южно-Сахалинске существовала группа молодых литераторов – выпускников московских и ленинградских вузов. Они нередко собирались на квартирах, читали свои произведения, спорили. У поэтов, прозаиков, журналистов, художников сложился талантливый круг общения. Встречались они и с известным писателем Василием Аксеновым, прилетавшим на остров, показывали ему свои произведения, ждали его профессиональных оценок и советов.
По возвращении в Москву в одном из журналов Василий Аксенов опубликовал рассказ «На полпути к Луне». По воспоминаниям одного из литераторов, «это был совсем безобидный рассказ, такой лирический, такой трогательный, но сахалинские власти усмотрели в нем крамолу: издевательство над простым человеком, шахтером Кирпиченко. Разразился скандал, вот тогда-то всех, кто общался с автором рассказа, осужденного партийной элитой, под разными предлогами выдворили с острова».
Дальнейшая судьба Александра была связана с Москвой, где к нему пришла известность. Поэту было немногим за 30, когда журналы «Молодая гвардия», «Юность», «Сельская молодежь», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Неделя» и другие издания стали печатать его произведения. Песенные тексты Алшутова вошли в репертуар певцов Аиды Ведищевой, Владимира Трошина, Валерия Мулермана и других исполнителей.
Но шлейф диссидентства, в котором его подозревали, тянулся за ним долгие годы. С 1976-го и до последних дней поэт жил в Республике Коми. Работал на телевидении, в издательстве, кочегарке, библиотеке поселка Верхняя Максаковка. Алшутов опубликовал еще три сборника стихов, последние несколько лет издавал газету.
О Сахалине и его столице Александр никогда не забывал:
Южно- Сахалинск,
только не ревнуй,
Выслушай меня, ты же умница.
Знаю, обязательно еще вернусь
На твои дымные улицы…
Однажды Алшутов написал: «Я вернусь к вам каким-нибудь камнем. Или маленьким, хрупким цветком…». Сегодня он вернулся к нам песней «Южно-Сахалинск». Давайте послушаем ее в год 140-летнего юбилея города в исполнении певца и актера Валентина Никулина. Автор музыки – Владимир Шаинский.
Людмила Степанец.
P. S.
Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.
Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника, «Озеро Валентины» Ю. Михеева (Дымова), «Сахалин» Н. Анисимова, «Мы отмотали восемь сотен километров» и «Географическая» В. Кима, «Паровоз из детства» А. Максимова, «Здравствуй, Сахалин!» Ю. Забырько и «Благословенный Сахалин» Д. Светлого.
В нынешнем году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора