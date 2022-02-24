Возвращение на остров

Эту песню я впервые услышала во Владивостоке от однокурсницы-сахалинки. Слова припева запомнились оригинальностью строк:

Южно-Саха­линск,

Вьюжно-Саха­линск,

Нежно-Саха­линск,

Снежно-Саха­линск,

Снежно-, Снежно-Саха­­линск.

Нежно-, Нежно-Сах­а­линск.

Много лет спустя узнала, что автор текста – москвич Александр Бейлин, более известный под псевдонимом Алшутов. В рыбном институте он учился на ихтиолога, воинскую службу проходил воздушным стрелком-радистом на дальнем бомбардировщике. После армии сын профессора и матери из княжеского рода Голицыных водил самосвал со строительными грузами для новостроек юго-западного района столицы.

В 24 года Алшутов приехал на Сахалин. Здесь работал в краеведческом музее, в геофизических экспедициях, ходил на судах на океанический промысел сельди и камбалы. Александр искал себя в разных сферах, а нашел в поэзии.

По воспоминаниям его друзей, в 1960-е в Южно-Сахалинске существовала группа молодых литераторов – выпускников московских и ленинградских вузов. Они нередко собирались на квартирах, читали свои произведения, спорили. У поэтов, прозаиков, журналистов, художников сложился талантливый круг общения. Встречались они и с известным писателем Василием Аксеновым, прилетавшим на остров, показывали ему свои произведения, ждали его профессиональных оценок и советов.

По возвращении в Москву в одном из журналов Василий Аксенов опубликовал рассказ «На полпути к Луне». По воспоминаниям одного из литераторов, «это был совсем безобидный рассказ, такой лирический, такой трогательный, но сахалинские власти усмотрели в нем крамолу: издевательство над простым человеком, шахтером Кирпиченко. Разразился скандал, вот тогда-то всех, кто общался с автором рассказа, осужденного партийной элитой, под разными предлогами выдворили с острова».

Дальнейшая судьба Александра была связана с Москвой, где к нему пришла известность. Поэту было немногим за 30, когда журналы «Молодая гвардия», «Юность», «Сельская молодежь», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Неделя» и другие издания стали печатать его произведения. Песенные тексты Алшутова вошли в репертуар певцов Аиды Ведищевой, Владимира Трошина, Валерия Мулермана и других исполнителей.

Но шлейф диссидентства, в котором его подозревали, тянулся за ним долгие годы. С 1976-го и до последних дней поэт жил в Республике Коми. Работал на телевидении, в издательстве, кочегарке, библиотеке поселка Верхняя Максаковка. Алшутов опубликовал еще три сборника стихов, последние несколько лет издавал газету.

О Сахалине и его столице Александр никогда не забывал:

Южно- Саха­­линск,

только не ревнуй,

Выслушай меня, ты же умница.

Знаю, обязательно еще вернусь

На твои дымные улицы…

Однажды Алшутов написал: «Я вернусь к вам каким-нибудь камнем. Или маленьким, хрупким цветком…». Сегодня он вернулся к нам песней «Южно-Сахалинск». Давайте послушаем ее в год 140-летнего юбилея города в исполнении певца и актера Валентина Никулина. Автор музыки – Владимир Шаинский.

Людмила Степанец.

P. S.

Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о гастролях В. Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине.

Затем вспомнили песни «Сахалинский вальс» А. Чубича, «Мой Сахалин – далекая страна» И. Мельникова, «Сахалин» Е. Скрипкина в исполнении Я. Сумишевского, «Под сахалинским небом» И. Николаева, «Я люблю тебя, Южный!» Е. Мухина, «Уходим в море» С. Старжинского, «Рябины Южно-Сахалинска» автора и исполнителя А. Дорошенко, «Сахалин» А. Баяндина, «Сахалинская агитационная» А. Носкова, С. Кащеева и В. Воронова, «На островах на рейде корабли» В. и Д. Русановых, «Приезжайте к нам на остров» Е. Сокова, «Сахалинская метелица» И. Белоусова и В. Наумова, «Остров Юрий» Ю. и И. Николаевых, «Долго же шел ты в конверте, листок…» В. Высоцкого и О. Каравайчука, «Сахалинец» В. Чуйдана, «Южно-Сахалинск» Ю. Мусаленко, «Здравствуй, Южный!» Н. Фроловой и «Сахалин» А. Сотника, «Озеро Валентины» Ю. Михеева (Дымова), «Сахалин» Н. Анисимова, «Мы отмотали восемь сотен километров» и «Географическая» В. Кима, «Паровоз из детства» А. Максимова, «Здравствуй, Сахалин!» Ю. Забырько и «Благословенный Сахалин» Д. Светлого.

В нынешнем году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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