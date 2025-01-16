95 лет назад остров Сахалин и материковую часть страны соединил воздушный мост

17 января 1930 года в северной столице острова, в Александровске, встречали первый самолёт, прилетевший из Хабаровска. «С тех пор на карте острова был прочерчен новый путь на материк, – писал «Советский Сахалин» в 1967 году. – Вслед за Михаилом Водопьяновым на Сахалин летали прославленные первые Герои Советского Союза Ляпидевский, Леваневский, Мазурук, братья Ивановы. В те годы этот путь с острова на Большую землю называли «трассой героев» в Пятом океане. Сейчас по этой трассе летают пассажиры дальневосточной авиакомпании «Аврора» на современных самолётах и по разным маршрутам.

С января 1930 года начался отсчёт истории развития сахалинской авиации. Этапы её становления, как, впрочем, и других отраслей области, отслеживал «Советский Сахалин».

Живых свидетелей первого прилёта на сахалинскую землю крылатых героев уже не осталось. Об этом историческом событии можно судить только по архивным материалам и публикациям «Советского Сахалина».

В номере за 17 января 1930 года первому авиаперелёту с материка на остров посвящена целая страница.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко:

«95 лет назад Герой Советского Союза Михаил Водопьянов проложил воздушный путь между материком и Сахалином. И это стало событием исторического масштаба. Для труднодоступных территорий это имело принципиально важное значение. Повышение транспортной доступности позволило более эффективно осваивать Сахалин, вовлечь его в хозяйственную, социальную и политическую жизнь страны.

За это время наша воздушная отрасль шагнула далеко вперёд. Сегодня Сахалин является центром дальневосточной авиации во главе с авиакомпанией «Аврора». Мы связаны регулярными рейсами практически со всеми регионами Дальнего Востока, большой охват авиасообщением внутри области. С каждым годом растёт пассажиропоток, увеличивается частота и количество маршрутов. Развивается аэропортовая инфраструктура в районах. Построен современный аэровокзальный комплекс в Южно-Сахалинске. С вводом новой взлётно-посадочной полосы мы сможем активно развивать грузовые перевозки. Уверен, что у островной авиации впереди немало новых успехов и достижений».