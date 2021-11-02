95 лет по паспорту. Ветеран войны Вячеслав Васильевич Гаврилов отметил юбилей

Фронтовик полон сил и энергии. Стройный, подтянутый с военной выправкой, несмотря на почтенный возраст, занимается физкультурой. Часто встречается с молодежью на различных мероприятиях, напутствует новобранцев, уходящих служить в армию. Великолепно играет в шахматы и с удовольствием работает на даче.

А еще он счастливый муж, отец пятерых детей и, конечно, дедушка, которого сегодня радуют своими успехами 8 внуков, 5 пра­внуков и 3 праправнука.

За безупречное исполнение воинского долга Вячеслав Гаврилов был награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За победу над Японией», юбилейными медалями.

Поздравления с юбилеем заслуженный ветеран получил от многих организаций, в том числе от регионального штаба ООД «Бессмертный полк России», юж­но-сахалинской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Российского союза ветеранов, областного военного комиссариата.

Ольга Романова.