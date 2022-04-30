«Сахалин» предпринимает усилия для сохранения статуса профессионального клуба

Футбольный клуб «Сахалин» довольно неудачно завершил свою выездную серию матчей первенства России ФНЛ-2 в гр. 3. Из пяти проведенных матчей островная команда в двух праздновала победу, в трех ушла с поля побежденной.

Напомним, как сыграла островная команда на выезде. В стартовом матче весенней серии «Сахалин» выиграл у «Коломны»-2:1. Затем в Ногинске проиграл местному «Знамени»-0:2. В третьем матче вновь смог огорчить хозяев поля выиграв в Раменском у «Сатурна»-2:0. К огромному сожалению в Обнинске островная команда уступила «Кванту»-2:3. В прошедшую пятницу «Сахалин» уступил «Металлургу-Видное» 1:2.

Счет в матче на 25 минуте открыл наш Иван Яковлев. Но еще до перерыва хозяева поля смогли поразить ворота островитян, а во втором тайме забить победный мяч.

Можно ли считать выездную серию нашей команды успешной? Однозначный ответ на этот вопрос дать очень сложно. Как бы там не было, в гостях всегда сложнее играть. Фактор чужого поля дает о себе знать. И все же команда в двух матчах смогла отпраздновать викторию и, как следствие набрала шесть очков.

Вместе с тем сегодня «Сахалин» выступает в группе вылета и борется за место, чтобы остаться в лиге профессиональных команд, а не любительских. Следовательно, их соперники тоже не из числа тех, будем откровенны, кто высоко котируется в футбольной элите нашей страны. Три поражения в пяти матчах, лично я считаю, многовато.

Впереди у команды домашняя серия из пяти матчей. Первыми на остров прибудет «Коломна», которую «Сахалин» смог обойти на выезде. Игра состоится 7 мая, на стадионе «Спартак».

Сможет ли наша команда отстоять свою пятую позицию, которую занимает сегодня в турнирной таблице или ей по силам подняться выше и тем самым сохранить статус профессионального клуба? Ответ на этот вопрос осталось ждать не долго.

Игорь Карпук.