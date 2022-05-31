Опрос ВЦИОМ: Жители Сахалина и Курил оценили работу губернатора и областные проекты

Аналитики ВЦИОМ в середине мая провели опрос о социальном самочувствии жителей Сахалинской области и выяснили, что большинство позитивно оценивают деятельность властей разного уровня и в целом довольны положением дел в регионе.

Социальное самочувствие и доверие власти

Оценка социального климата островах остается достаточно высокой у местных жителей: почти две трети граждан (63%) довольны текущей ситуацией. Каждый второй (49%) отмечает улучшение. О том, что заметили ухудшение ситуации в регионе, заявили 20% респондентов. К слову, относительно чаще об этом говорят участники опроса, которые изначально оценивали свое материальное положение как неблагополучное.

Большинство жителей региона позитивно оценили работу властей. Так, уровень доверия президенту России Владимиру Путину составил 79%, губернатору Валерию Лимаренко — 54%.

Внешняя политика и санкции

Не выходит из фокуса внимания жителей острова и внешняя политика. Решение президента о начале спецоперации на Украине поддерживают 77% респондентов.

Влияние антироссийских санкций на свою жизнь респонденты оценивают как ограниченное: о слабом влиянии заявляют 42%, об умеренном — 28%, о сильном — только 23%. Среди опасений чаще всего респонденты называют подорожание продуктов питания, лекарств, а также сокращение доходов.

«Опрос ВЦИОМ показывает, что, во-первых, сахалинцы и курильчане демонстрируют высокий уровень поддержки курса президента и одобряют его решение по проведению СВО. То есть, в этом плане картина здесь такая же, как и в целом по стране. Достаточно высоко оценивают островитяне и работу региональной власти: больше половины жителей региона доверяют губернатору, и еще больше тех, кто в целом довольны текущей ситуацией и принимаемыми в области контрсанкционными мерами.

Эти цифры, на мой взгляд, соответствуют действительности: первоначальные страхи от санкций улеглись в том числе и благодаря своевременным действиям по обеспечению жителей продуктами питания — тот же ажиотажный спрос на сахар спал в считанные дни. Тем не менее, влияние давления Запада ощущается, особенно наименее обеспеченными слоями населения. А это ни много, ни мало пятая часть проживающих в регионе», — считает политический обозреватель Иван Никашин.

Оценка региональных проектов

Помимо положительной оценки работы федерального и регионального правительств, сахалинцы и курильчане продемонстрировали высокую осведомленность о региональных проектах. Большинство островитян слышали о «Карте сахалинца», переходе поликлиник на систему «1-300», развитии социальных магазинов, о реализации проекта по безопасным и качественным дорогам, социальной газификации. Среди уже реализуемых проектов максимальный вклад в улучшение жизни на островах граждане ожидают от проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Для сохранения стабильного уровня социального самочувствия необходимо и далее развивать существующие адресные программы поддержки, которые, исходя опять же из данных опроса, действительно работают: и инфраструктурные проекты, такие как догазификация, и реконструкция дорог», — считает Никашин.