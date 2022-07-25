Дошел до финиша – уже победитель. Спортивные многоходовки сахалинцев

Триатлон «Анива спринт»

Роман Трубецкой стал самым быстрым триатлетом в индивидуальной гонке «Анива спринт». Соревнования прошли в Анивском районе и собрали более 110 спортсменов.

Триатлон на спринтерской дистанции «Анива спринт» состоит из трех этапов: плавательного, велосипедного и бегового. Участникам предстояло преодолеть 750 м вплавь в открытом море, 20 км на велосипеде и 5 км бегом.

В соревнованиях такого формата проигравших нет, кто дошел до финиша, тот уже победитель.

Участники сразились в индивидуальной гонке или командной эстафете в своих возрастных категориях от 18 до 65 +. За медали эстафеты боролись 20 команд.

По итогам стартов лидером стал Роман Трубецкой, он преодолел дистанцию с результатом 1:04:43.

– Как и на всех стартах отдаю все силы. С морем было все очень сложно, очки потели, слетали, туда заливалась вода. На этом этапе пришлось догонять соперников.

Велогонка прошла в тандеме с Александром Яблочниковым, где мы догнали Евгения Валиева – одного из сильнейших в этой дисциплине на Сахалине и Дальнем Востоке. Ну, а бег – это моя стихия, тут тоже выложился по полной. Было сложно, но результат того стоил, – поделился впечатлениями победитель.

Лидер прошлого года Евгений Валиев сегодня уступил лидерство Роману Трубецкому, но стал первым среди участников 1978 – 1986 года рождения. «Золото» в своих возрастных категориях завоевали Максим Коровин, Альберт Артеев и Сергей Дерюгин.

Лучший результат среди женщин показала Елена Железняк, а золотую медаль в своей категории заработала Ольга Овсянникова.

Эстафетная гонка принесла победу смешанной команде «Never stop». «Команда зимних видов спорта» стала сильнейшей в эстафе среди женщин, а среди мужчин лучший результат показали участники из «Эдельвейса». В категории 150 + (сумма возрастов участников должна быть больше 150) победу одержал «Спортклуб института физкультуры».

Впереди сахалинских любителей триатлона ждет главная гонка сезона «IronSakh Vol.6». Она пройдет 13 августа на территории санатория-профилактория «Лесное озеро». Зарегистрироваться можно до 12 августа включительно на сайте https://russiarunning.com/event/IS2022

Шах и мат!

Завершилась «классическая» часть программы шахматного фестиваля «Город у моря-2022» во Владивостоке. На состязаниях, которые проходят 18-й раз, подведены итоги детского Кубка России и открытого турнира среди взрослых по классическим шахматам.

В детском Кубке России играли десять представителей Сахалинской области. Четверым из них удалось стать призерами.

Наибольший «десант» островитянок «высадился» в возрастной группе девочек до 11 лет. Здесь были заявлены пять наших шахматисток. В стартовом списке представительницы островного региона занимали места со второго по шестое.

Анастасия Кузнецова из Южно-Сахалинска набрала 8 из 9 очков и заняла первое место. Победа на этапе детского Кубка страны – самый большой успех в ее короткой спортивной биографии.

Второе место заняла Мария Бикетова (Камчатка). Третьей финишировала Дана Башева (Южно-Сахалинск), набравшая 7 очков. Марина Круглова – четвертая (6 очков), Виктория Еникеева – пятая (5 очков), Екатерина Талюк – десятая (4 очка).

Еще две награды в активе сахалинцев в возрастной группе юношей до 15 лет. Здесь первое место занял Егор Макаров, добившийся феноменального результата 9 из 9 очков. Он побеждает на этапе детского Кубка России «Город у моря» второй год подряд.

Третьим призером стал Денис Медзиновский (6,5 очка).

В турнире «А» играли 58 шахматистов. Среди них был международный мастер и несколько мастеров ФИДЕ.

Лучший результат из сахалинцев показал Владислав Черняев. Он набрал 6 из 9 очков и замкнул ТОП-10.

Также 6 очков набрал и Артем Хуснулгатин (4 победы, 4 ничьи, 1 поражение), занявший 11-е место. На пол-очка меньше в активе Николая Кима из Охи (14-е место). По 5 очков набрали Альберт Син (16-е место), Илья Че (19-е), Михаил Бамбизо (21-е), Герман Коростелев (24-е), Борис Син (27-е). У Марины Шелеховой – 4 очка (40-е место).

На фестивале был проведен конкурс по решению шахматных композиций.

Сахалинские шахматисты сумели завоевать три медали. В женском конкурсе третье место заняла Марина Шелехова из Охи.

Егор Макаров показал второй результат среди юношей 2008 – 2011 г. р. Он набрал столько же баллов, сколько и победитель, но затратил времени больше, чем Давид Калимуллин из Приморья.

Серебряная награда также в активе Даны Башевой, которая состязалась в возрастной группе девочек 2012 г. р. и младше (она в ноябре 2021 года стала победительницей первенства ДФО по решению шахматных композиций среди девочек до 11 лет).

В ТОП-10 в своих возрастных группах также попали Артем Хуснулгатин (5-е место, мужчины), Герман Коростелев (6-е место, мужчины), Николай Ким (10-е место, мужчины), Альберт Син (7-е место, юноши 2008 – 2011 г. р.), Екатерина Талюк (9-е место, 2012 г. р. и младше).

Среди 12 лучших команд

В Белореченске завершился волейбольный турнир в рамках финала Спартакиады учащихся России (девушки 2006 – 2007 г. р.).

Его участницами были воспитанницы островной спортшколы по волейболу. Они заняли двенадцатое место из 12 лучших команд страны.

Ничья и поражение

23 июля начался 12-й тур (а с ним и второй круг) Дальневосточной юношеской футбольной лиги. «Сахалин» на стадионе «Спартак» принимал «Локомотив» из Уссурийска.

В матче первого круга «Сахалин-2007» добился уверенной гостевой победы со счетом 6:0. Это делало его явным фаворитом. Однако в футболе фаворит побеждает не всегда, что и подтвердила эта игра. Островитяне впервые в сезоне не забили ни одного гола, а «железнодорожники» впервые сохранили ворота «сухими» – 0:0.

А вот «Сахалин-2006» проиграл – 1:2.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.