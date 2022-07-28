27 мая
- В начале мая в Александровский аэропорт прибыл необычный груз в адрес колхоза «Труд» – 15 саженцев мичуринских морозоустойчивых сортов яблонь с Горно-Алтайской испытательной станции. Уход за саженцами поручен садоводу тов. Губину.
28 мая
- При Северо-Невельском рыбокомбинате заканчиваются монтаж и оснащение нового консервного завода. Коллектив под руководством инженера-механика тов. Черепахиной изготавливает необходимый инвентарь. Укомплектованы кадры работников завода. В скором времени предприятие вступит в строй действующих.
- Образцово оборудована охинская аптека. Она расположилась в одном из лучших зданий в центре города и капитально отремонтирована. Хорошо выполнена внутренняя отделка здания, заново сделано и «под дуб» покрашено аптечное оборудование, столы, стулья, диваны, шкафы. Для хранения медикаментов построен большой подвал. В целях предохранения медикаментов от сырости его стены облицованы специальным стеклом.
- На рынках Южно-Сахалинска, Корсакова, Холмска, Невельска, Чехова и других городов в большом количестве продается черемша. Это чрезвычайно полезное дикорастущее растение – прекрасное противоцинготное средство.
- В этом году по линии обкома союза работников угольной промышленности на курортах подлечатся 526 горняков, а в дальневосточных Домах отдыха – 1495 шахтеров. Сейчас 117 горняков проводят отпуск на южных курортах и 87 – в дальневосточных здравницах. В Сочи вылетел крепильщик шахты № 4 треста «Холмскуголь» тов. Русанов вместе с женой. В Ессентуках отдыхает забойщик шахты 4/6 треста «Углегорскуголь» тов. Петров. В Алупке, на побережье южного Крыма, проводит отпуск забойщик южно-сахалинской шахты тов. Скрипучий. 164 горняка принял Дом отдыха «Шахтер», расположенный в живописной местности на берегу Охотского моря.
30 мая
- В Макаровском леспромхозе организован лесозаготовительный участок. Он находится в 30 км от районного центра и располагает большим запасом строевого леса. На новом месте развернулось строительство служебных зданий и жилья для лесорубов, прокладывается дорога через тайгу в сопки. С осени здесь приступят к заготовке деловой древесины.
- К весенне-летнему спортивному сезону областной совет добровольного спортивного общества «Шахтер» закупил 200 пар бутсов, более 200 футбольных и волейбольных покрышек, 60 волейбольных сеток, 30 дисков, чугунные ядра и др. Спортинвентарь передан низовым комитетам общества «Шахтер».
(Продолжение следует).
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