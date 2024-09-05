«А было каждому из них по 19 лет»

Окончательный вариант авторской композиции «Там, где окончилась война» южносахалинец Николай Вишневский записал на студии в Доме культуры села Дальнее в этом году. Буквально за день до исторической годовщины Победы 3 сентября.

Фонограмму в её вступительной части органично дополнила партия баяна в исполнении концертмейстера южно-сахалинской детской школы искусств «Этнос» Алексея Прохорова, тоже участника проекта «Воспетые острова».

– Песня, выложенная в социальные сети, пришлась по душе, оказалась близка и дорога многим, – поделился радостью историк и крае­вед Николай Вишневский. – Она быстро разошлась по стране. Как мне писали, дошла до Калининграда и через Москву вернулась на Сахалин.

По словам автора, ему давно хотелось посвятить островным событиям 1945 года хорошую песню. Однажды в Холмске Николай посетил памятник погибшим воинам и обратил внимание на год рождения большинства из них – 1926-й. Героям, а по сути, мальчишкам было всего девятнадцать. О них и захотелось рассказать в песне.

Возникло несколько вариантов текста. На один из них в Москве под аккомпанемент известного российского пианиста Николай Вишневский записал композицию. Но в глубине души что-то всё же не устраивало автора. И он правильно делал, что не торопил события, продумывал всё до мелочей, продолжал снимать видеосюжеты для будущего клипа.

В 2023-м в вечернем небе над Южно-Саха­линском Николай увидел и заснял на видео стаи лебедей как иллюстрацию к словам своей песни. В 2024-м специально для видеосъёмки реконструкции боёв ездил на Холмский перевал.

Несомненно, тема войны близка Николаю Вишневскому как историку, краеведу и коренному сахалинцу. Его дядя по маминой линии Пётр Владимирович Наконечников освобождал Сахалин. А после войны жил в Александровске, работал связистом. Крёстный Константин Михайлович Лисицкий был в составе 179-го стрелкового полка. Он шёл на юг Сахалина по долине реки Поронай в обход основного направления атаки японских войск.

– Константин Михайлович и сподвиг меня на более подробное, глубокое и взвешенное изучение боевых действий на Сахалине, – рассказал Николай Вишневский. – Настроил на военную тему, которую изучаю до сих пор. Причём с таких позиций: война – это не только потери и горе, но и огромная тяжёлая работа. И потому нельзя забывать о солдатах-героях, которые несли бремя этой войны.

Первая документальная книга краеведа «Смерть в четырёх шагах» вышла в свет в 1995 году. Сейчас он работает над новой рукописью под названием «И должен помнить мир спасённый. Сахалинцы – ветераны Великой Отечественной войны в боях за освобождение Европы от нацистов». Её Николай Вишневский планирует издать к 80-летию Великой Победы.

Людмила Степанец.