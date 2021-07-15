А диплом-то липовый! Проверка документов

Обязаловка для уч­реж­дений регионального здраво­охранения при­несла плоды: в Юж­но-Саха­линске спе­циа­­листы отдела кадров одной из городских больниц выявили представленный поддельный диплом о медицинском образовании.

Как сообщили в региональном управлении МВД, 34-летняя дама, в прошлом приезжая из ближнего зарубежья, ныне гражданка России, при трудоустройстве на должность младшего медицинского персонала в больницу предъявила диплом, вызвавший сомнения у специалистов отдела кадров учреждения. Судя по указанным данным, она получила диплом в июле 2020 года, специальность – сестринское дело. Кадровики направили запрос в образовательное учреждение на материке. Выяснилось, что эта гражданка не проходила там обучение и диплом не получала.

Было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса РФ – использование заведомо поддельного официального документа. За это предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы до одного года.

В ведомстве дополнили, что в практике бывали случаи, когда злоумышленник уже успевал поработать какое-то время с липовым дипломом. В таких ситуациях в общий букет добавляется статья о мошенничестве.

Сейчас подобные факты довольно редки, тем более в сфере здравоохранения. Гораздо больше их было примерно до 2012 года, когда поддельными дипломами в стране торговали направо и налево. Затем Россия присоединилась к Болонской декларации, произошли существенные изменения в системе российского образования. В итоге заметно сократилось число вузов, и торговля дипломами постепенно сошла на нет.

В августе 2019 года «Советский Сахалин» опубликовал статью «Тысячи докторов в стране работают по фальшивым дипломам, но только не в Сахалинской области». В ней говорилось, в частности, о приказе минздрава, обязывающем руководство медицинских учреждений при приеме специалиста на работу запрашивать подтверждения в вузах о том, что диплом действительно оформлен на его имя.

Кроме того, приводилась и позиция регионального минздрава: документы проверять в обязательном порядке. И на тот момент, два года назад, подложных выявлено не было.

Ярослав САФОНОВ.