А может быть, прислушаемся?

Смотреть телевизор — сплошное расстройство: COVID-19 не дремлет и собирает все новые жертвы. Наш Сахалин, увы, не исключение: то три человека скончаются за сутки, а то сразу пять. Казалось бы, в такой тревожной ситуации средства личной защиты должны быть у каждого в кармане. Но что-то не получается у нас с защитой, куда ни погляди.

В магазинах надеть маску на кассе еще требуют. А на рынке можно легко отовариться и без маски. Особенно у частников, которым лишь бы свой товар продать. Вероятно, продавцов не покидает уверенность, что на свежем воздухе зараза к покупателям не пристанет. Ветерком куда-нибудь в сторону ее отнесет.

На автобусных остановках предупреждающие плакаты висят, но на народ это слабо действует. Из автобуса пассажиры выходят с открытыми лицами. Только бабушки еще более-менее дисциплинированные, да и то исключительно через одну.

Почти не стали спрашивать маску в присутственных местах. Заходишь — и идешь, куда тебе надо. Без маски. И никто не останавливает. Это и понятно: посетителей надо знать в лицо!

Вот пишу, а сама за это все переживаю. Неужели мы настолько привыкли к ковиду, что и не боимся его вовсе? Вроде бы нас пугают, а нам все равно не страшно. Вот без масок по жизни и идем. Вроде бы как мы все до одного провакцинировались на 100 лет вперед, и нам теперь любой ковид по плечу.

Но, может быть, все-таки стоит прислушаться к тому, что нам медики с экрана говорят? Хотя бы на всякий случай?

Михаил СЕИН, г. Южно-Сахалинск.