А мы не за вратами «рая»?

Был у нас в Курильске мэр, который любил упрекать курильчан в избалованности и неблагодарности. Дескать, столько для вас делается, а вы вечно чем-то недовольны.

Действительно, делается многое. За последние десять лет дороги начали асфальтировать, построили аэропорт и морской вокзал, Дом культуры и спорта, жилые дома, шикарную пешеходную дорожку вдоль моря от Курильска до Китового, даже сквер с фонтаном появился – ну чем не жизнь? А какие перспективы открываются в связи с обещанным «офшором по-курильски»!

Только мало этому радуются люди, ворчат: «Лучше бы довели до ума систему очистных сооружений». Они построены несколько лет назад, недавно их запустили в работу, но старые-то трубы канализационной сети – они тоже «в работе»: по ним нечистоты по-прежнему стекают прямо в море, загрязняя воду и источая зловоние. Вот идешь по новенькой прекрасной набережной и вдыхаешь вовсе не ароматы.

Еще много чего можно назвать из того, на что денег не находится. И все – из ряда насущных житейских проблем, которые как раз и определяют качество жизни людей.

Много говорят о создании комфортной городской среды. Да, у нас на острове появились хорошие скверы, где можно комфортно отдохнуть, оригинальные лавочки установлены, клумбы обустроены…

Но побывайте на улице Строительной. О ее реконструкции твердят с 2013 года, за это время четыре мэра сменилось, пятый работает, но дело так и не доводят до ума. Все коммуникации заменили на новые, а вот до покрытия дорожного полотна никак руки не доходят.

В прошлом году засыпали улицу крупной щебенкой, ходить крайне неудобно, особенно пожилым людям да еще если с больными ногами. И детскую коляску по такой дороге не провезешь без угрозы сотрясения мозга у ребенка. И водителям непросто выписывать виражи между возвышающимися колодцами теплотрассы. Уже не раз и в газету люди писали, и устно к мэру обращались, но, как говорится, реакции ноль.

Если к сказанному добавить информацию о ценах на продукты, то, наверное, станет ясно, почему курильчане «вечно неблагодарные». Назову только стоимость огурцов (от 90 рублей за килограмм в социальном магазине до 195 в одном из городских – это цены на корнишоны, которые совхоз «Тепличный» отпускает по 60 рублей) и яиц (140 – 150 рублей за десяток).

…А нам говорят о льготном налоговом режиме на Курилах, о «рае» для бизнеса. Такое ощущение, будто мы, живущие на Курилах, тут вроде совсем ни при чем.

Антонина ДАВЫДОВА, г. Курильск.