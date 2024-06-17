В годы Великой Отечественной «Советский Сахалин» помогал собирать средства на танковые колонны «Дальневосточный чекист», «Всеобуч», «Дальневосточный лесоруб», эскадрилии «Хабаровский комсомолец», «Хабаровский медработник», звено самолётов имени Марины Расковой

Газетные подшивки тех лет, сохранившиеся в Государственном историческом архиве Сахалинской области, поражают тем, как умело журналисты помогали землякам сконцентрировать усилия и волю для достижения победы над вероломным врагом.

«Женщины, овладевайте различными специальностями, будьте готовы в любое время заменить мужчин на производстве!» — призывала газета в июле 1941 года. И следом появилась череда встречных сообщений. Стахановки колхоза «Труд» учатся управлять трактором, комбайном, автомобилем. Женщины с. Арково развернули движение за овладение техникой горного дела. Они спустились в забой, занялись транспортировкой угля, стали коногонами, подставили плечо на подсобных и хозяйственных работах.

Лукерья Терентьева устроилась на шахту в Арково паровозным кочегаром, чтобы изучить машину и овладеть специальностью машиниста. Жительницы Александровска Е. Щетинина, А. Береснева, А. Яковлева, А. Михеева и А. Коква сообщали «Советскому Сахалину», что недавно начали работать пекарями, дровоколами, тестомесами и мукосеями на местном хлебозаводе.

«Правда, сейчас ещё опыта в работе у нас нет, — признавались женщины, — но мы взяли обязательство работать не покладая рук, чтобы в ближайшие же дни освоить выпечку хлеба и приобрести для этого необходимые знания. Мы твёрдо уверены, что в скором времени этого добьёмся… Призываем всех женщин-домохозяек и девушек последовать нашему примеру. Идите на производство, на колхозные и совхозные поля, на шахты, нефтяные и рыбные промыслы, осваивайте новые профессии, оказывайте стране любую помощь до полного уничтожения врага».

Героический настрой землякам задавали редакционные стихи. Газетчики «Советского Сахалина» на протяжении всех военных лет писали вдохновляющие и проникновенные строки. Вот лишь некоторые из них:

Мы старые нормы втройне перекроем.

Товарищ! Иди на работу как в бой!

В тылу ты гордишься танкистом-героем.

Пускай он на фронте гордится тобой!

Или:

Лезет толпа озверелых вояк

В ярости дикой на нашу страну.

Больше угля, сахалинский горняк!

Каждая тонна – удар по врагу!

«Советский Сахалин» поднимал островитян на уборку рыбы, заготовку сена, сбор ягод, грибов, дикоросов для фронта. Эшелоны рыбы отправляли бойцам жители Широкой Пади. Александровцы выращивали и сушили табак для красноармейцев. Повсеместно был организован сбор тёплой одежды для фронтовиков. Рабочими и служащими п. Дуэ за несколько дней было сдано приёмочной комиссии 27 полушубков, 10 тулупов, 46 пар валенок, 18 ватных брюк, 21 шапка-ушанка, 13 одеял, 32 м сукна, 100 м байки, 6 зимних пальто, 7 тужурок, 18 шарфов, 6 пар белья, 33 полотенца, 3 простыни, 10 свитеров.

Медицинские работники Александровска собрали бойцам Красной Армии 40 кг конфет, 65 пар носков, 30 пачек табака, кисеты, варенье, 200 бритвенных лезвий. Коллектив Тангинского комбината в начале 1943 года позаботился и о сахалинских пограничниках, отправив им в подарок 10 пар шерстяных носков, 10 пар перчаток, 5 м белой ткани для воротничков, 8 кг конфет, около 7 кг мармелада, несколько пудов белых сухарей, 6 пудов брусники, 15 кг солёной горбуши и 60 кг наваги.

Корреспондент В. Сущинская рассказала читателям газеты о почине Александры Теплинской. На собрании она предложила домохозяйкам шить тёплую одежду для Красной Армии, ведь ватные брюки и куртки очень пригодятся зимой. Женщины закупили материал, вату, нитки, пуговицы, принесли машинки и одну из комнат клуба временно превратили в мастерскую.

Одна женщина, которую в публикации называют бабушкой, раньше всех приступала к работе, садилась за машинку в 7 — 8 часов утра.

— Обязанность наша святая — о воинах заботиться, — говорила она и добавляла: — У меня три сына на фронте. Один танкист — Лёшей звать.

За несколько дней швеи сшили и простегали 11 брюк и 9 курток. Но это не всё, сообщала корреспондент, — работники милиции ежедневно приносят материал на гимнастёрки и ватные костюмы. Хорошую, тёплую одежду получат славные защитники родины — суровая русская зима не будет им страшна.

«Превратим каждый рыболовецкий пункт, каждую пристань в боевой участок трудового фронта!» — призывал «Советский Сахалин» и разворачивал движение «двухсотников». Так уважительно называли тех, кто выполнял свою ежедневную норму на 200 проц. В первом квартале 1943-го издание учредило на своих страницах Доску почёта, что явилось сильным моральным стимулом для трудящихся до самой Великой Победы.

Патриотическими акциями газеты стали сборы средств в фонд обороны страны (женщины сдавали не только деньги, но и золотые колечки, кулоны). Немалые деньги перечислялись на строительство танковых колонн «Дальневосточный чекист», «Всеобуч», «Дальневосточный лесоруб». Приняли участие островитяне и в постройке двух эскадрилий боевых самолётов «Хабаровский комсомолец»; самолёта имени капитана Гастелло, Героя Советского Союза, погибшего смертью храбрых; эскадрильи «Хабаровский медработник», звена боевых самолётов имени Героя Советского Союза Марины Расковой.

Идея построить эскадрилью боевых самолётов «Советский Сахалин» родилась в декабре 1942 года у колхозников одной из артелей и была подхвачена трудовыми коллективами и гражданами, о чём рассказала газета. К примеру, учитель математики Охинской средней школы тов. Сероштанов из своих личных сбережений внёс на эти цели 15 тыс. рублей. Деньги поступили на текущий счёт Госбанка. Через несколько месяцев сумма общего взноса земляков превысила 3 млн рублей. К сожалению, пока не удалось узнать, сошла ли с заводского конвейера эскадрилья под таким названием или ей было присвоено другое имя. Но поиск продолжается.

Ради победы над фашизмом сахалинцы совершали трудовые подвиги, делились последним, экономили в большом и малом. Даже привычные металлические корзины для рыбы на промыслах заменили плетёными из курильского бамбука. Научились делать кокс, необходимый для кузнечного дела. В феврале 1945-го газета поддержала почин обкома комсомола и областного управления «Сахалинторг». Среди молодёжи и школьников они объявили конкурс на лучшего сборщика верхушек клубней продовольственного картофеля. Учредили индивидуальные премии: для комсомольцев и несоюзной молодёжи за сбор не менее 20 кг верхушек картофельных клубней, а для пионеров и школьников — не менее 10 кг. Так что в мае 1945-го было что высаживать на полях колхозов и совхозов.

Вместе со страной, с земляками «Советский Сахалин» внёс свой посильный вклад в Великую Победу.

Людмила СТЕПАНЕЦ.