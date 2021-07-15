А пострадали читатели. Директора издательского дома Углегорска уволили со скандалом

В четверг читатели не получили свежий номер газеты «Углегорские новости», и социальные сети забурлили возмущенными постами.

Накануне в Углегорске произошло ЧП, в районе склада временного хранения ООО «Солнцевский угольный разрез» в долину реки Желтая сошла порода.

Журналисты оперативно освещали, как идут работы по устранению негативных последствий и чем вообще, на их взгляд, может обернуться произошедшее для экологии района. Углегорцы следили за информацией и ждали новых подробностей.

Как выяснилось, невыход свежего номера газеты был связан со сменой власти в муниципальном учреждении. В этот день была отправлена в отставку его руководитель Зинаида Макарова, возглавлявшая издание восемь последних лет. Ей неожиданно было предложено сдать дела и ключи от помещения новому назначенцу.

Разгорелся скандал. В редакцию были приглашены сотрудники полиции. Мэр Углегорского городского округа Сергей Дорощук откомментировал в СМИ эту ситуацию так: сотрудники бюджетного учреждения «повели себя неоднозначно. Узнав о смене руководителя, они отказались знакомиться с новым руководителем… начали препятствовать проведению комиссией администрации инвентаризации, передаче дел и имущества организации… кричали на мэра, вели аудиозапись…».

Конфликтующие стороны примирить не удалось. В итоге помещение типографии было обесточено, и журналисты не смогли отпечатать тираж очередного номера.

Решение сменить директора МАУ «Издательский дом» мэр Сергей Дорощук объясняет финансовыми нарушениями. В учреждении будет проведен полный имущественный и бухгалтерский аудит.

А Зинаида Макарова, руководитель издательства, теперь уже бывший, считает, что ее отставка связана с острыми материалами в «Углегорских новостях» про Восточную горнорудную компанию и, в частности, про ее Солнцевский угольный разрез.

Татьяна Александрова.