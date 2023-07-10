А у нас гора с горой сойдется. И все – благодаря краеведческим изысканиям южносахалинца Сергея Федорчука

С конца 1970-х он сотрудничает с «Советским Сахалином». Школьником опубликовал в газете свой кроссворд, а первую заметку написал в 1982-м. Ее заголовок «Удачный дебют» оказался символическим для автора. За минувшие годы Сергей подготовил для нашего издания десятки интересных материалов о достопримечательностях Южно-Сахалинска. В дальнейшем эти статьи стали главами его популярных книг.

Сегодня мы начинаем знакомить читателей с рассказами краеведа о Холме восходящего солнца. Так во времена Карафуто называлась гора, ныне известная как Большевик с его горнолыжным курортом «Горный воздух».

Десять лет Сергей собирал материал по этой теме, вдохновившись идеей председателя областной федерации по горным лыжам мастера спорта Андрея Агеенко. Он из руин восстанавливал турбазу «Горный воздух» с ее канатной дорогой и буксировочными подъемниками.

Сотрудник областного краеведческого музея Михаил Прокофьев передал Сергею Федорчуку много материалов по «Горному воздуху», открыл краеведу немало исторических и природных объектов на Большевике.

Автор рассказов о Холме восходящего солнца работал с фондами Государственного исторического архива Сахалинской области, областного краеведческого музея и областной универсальной научной библиотеки, собирал свидетельства очевидцев, за что им очень благодарен.

Вашему вниманию будет предложено 19 небольших, но увлекательно-познавательных материалов с оригинальными иллюстрациями. Как знать, быть может, из них сложится еще одно краеведческое издание.

Среди подписчиков «Советского Сахалина» немало читателей, которые вырезают из газеты на память наиболее интересные публикации. Не исключено, что они еще раньше автора соберут из его материалов свою «самиздатовскую» книгу.