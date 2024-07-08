А у нас во дворе… парковка?

Позвонивший в редакцию житель дома № 58 по улице Хабаровской областного центра негодовал: почему в их дворе убрали детскую площадку? И где теперь гулять детям-внукам?

Двор расположен на территории, ограниченной четырьмя многоквартирными домами. До недавнего времени здесь играла местная детвора и отдыхали мамочки с детьми. Теперь же начался капитальный ремонт коммуникаций с заменой труб, проложенных под землёй. Ликвидировали детскую площадку. Появится ли взамен неё новая – пока вопрос. Прибывшему в этот двор журналисту «Советского Сахалина» Татьяна, жительница дома № 29 по Амурской, рассказала, что на встречах жильцов с представителями «управляйки» ЖЭУ-3 и депутатами возник спор: нужна ли нам такая детская площадка, обслуживание которой придётся оплачивать. Сказали: раз хотите площадку на 4 дома, нужно будет оплачивать с каждой квартиры определённую сумму. Многие высказались против. Как вариант нам предложили просто поставить скамейки для отдыха. Но и такое предложение не всех устроило, люди опасаются, что на скамейках будут собираться алкоголики.

– Встречи проходили несколько раз, городские власти знакомили нас с планами, с ними активно работают старшие подъездов, домов. Все формальности соблюдены, план работ размещён на видном месте, каждый желающий может с ним ознакомиться. Думаю, по детской площадке решение обязательно будет найдено, – считает Татьяна.

В мэрии Южно-Сахалинска подтвердили: перед началом ремонта жители обсуждали, правили дизайн-проект. Изначально он включал в себя детскую и спортивную площадки. Земля размежёвана, поэтому площадка после строительства должна быть включена в состав общего имущества многоквартирного дома и далее обслуживаться управляющей компанией, для чего необходимо включить расходы на это в тариф.

После проведения внеочередного общего собрания собственников решений по существу вопросов принято не было: по закону необходимо участие не менее 2/3 жителей, а было значительно меньше.

Поэтому детскую площадку упразднили. На её месте оставят зелёную зону. И позже, если жители примут решение установить площадку и включить её в состав общего имущества многоквартирных домов, это можно будет сделать при создании территориального общественного самоуправления. Можно также подать заявку на участие в программе «1000 дворов».

Управляющая компания, в данном случае ЖЭУ-3, может получить субсидию по этой программе, если площадка включена в состав общего имущества, а также в тариф на обслуживание.

Ярослав САФОНОВ.

P. S.

Пожалуй, ключевой момент в этой истории: на решающем внеочередном общем собрании собственников не удалось набрать необходимого кворума, что не позволило принять окончательное решение. Не правда ли, знакомо до боли? Всегда есть те, кто предпочитает в такие моменты отойти в сторонку, подождать, чем там дело закончится, переложить ответственность на других.

Другая мысль по поводу. В областном центре становится все меньше зелёных островков, но всё больше личного автотранспорта. Машины нужно где-то парковать, возможностей для этого с каждым годом всё меньше. Свято место пусто не бывает. В этом дворе вместо «зелёного уголка» вполне может появиться стихийная автопарковка. Так себе альтернатива, по-моему…