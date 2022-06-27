А вы как оцениваете? Опрос

Жителей Южно-Саха­линска приглашают принять участие в опросе населения об удовлетворенности сферами деятельности жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания и автомобильных дорог.

Горожанам предлагают анонимно ответить на 17 вопросов, касающихся работы общественного транс­порта, качества автомобильных дорог. В ходе опроса участники могут указать на проблемы обслуживания многоквартирных домов и дворовой территории, отразить уровень удовлетворенности от организации тепло-, водо-, электроснабжения в доме.

Напомним, данный опрос проводится с 2014 года. Его результаты ежегодно представляются на рассмотрение экспертной комиссии по оценке эффективности деятельности мэров, руководителей предприятий и учреждений, которые оказывают населению услуги, необходимые для обеспечения жизнедеятельности.

И самое главное – это задание для предприятий указанных сфер, устранение болевых точек.

Баннер с переходом на опрос размещен на главной странице сайта администрации города Южно-Саха­линска: https://yuzhno-sakh.ru/.