Алексей Васильевич Белик, председатель правительства Сахалинской области.

Родился 11 апреля 1983 года в Краснодарском крае. Получил высшее образование в Кубанском государственном технологическом университете (специальность «Финансы и кредит»).

С 2005 по 2006 работал в министерстве сельского хозяйства РФ.

С 2006 по 2015 — в ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (Москва).

С 2015 по 2016 — в АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке» (Москва).

В 2016-2017 года — вице-мэр Южно-Сахалинска.

В 2017 году — министр экономического развития Сахалинской области.

В 2017-2018 годах — зампредседателя правительства Сахалинской области.

В 2018-2019 годах — и.о. председателя правительства Сахалинской области.

2019 по настоящее время Алексей Белик — председатель правительства Сахалинской области.

Член партии «Единая Россия». Женат, воспитывает двоих детей.