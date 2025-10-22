Ациб Эйсуль: сквозь тернии — в журналистику

В сахалинских СМИ в послевоенные годы работало немало наших коллег, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и участвовали в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. В год 80-летия Великой Победы мы решили рассказать об этих замечательных людях — истинных патриотах, которые внесли неоценимый вклад в разгром фашизма и японского милитаризма, а позже в развитие островной журналистки.

В их строю – человек драматичной судьбы, солдат, журналист и прозаик Ациб Александрович Эйсуль.

Бежал из детдома

В восточной части Латвии издавна живет небольшая народность – латгальцы, по языку и традициям очень близкая к латышам. На рубеже XIX – XX веков из-за нехватки земельных угодий они, как и представители других балтийских народов, массово переезжали в Сибирь, селились на хуторах, умело и рачительно вели хозяйство. В 1920-е годы в сибирских регионах проживали сотни тысяч выходцев из Латвии.

Видимо, поэтому осенью 1923 года партия большевиков направила на работу в Томск отца нашего героя – латгальца Александра Донатовича Эйсуля. Он был из батраков, в партию вступил в 1919 году, участвовал в Гражданской войне. Окончил Петроградский филиал Коммунистического университета национальных меньшинств Запада, где учился, в числе прочего, работать в партийной прессе. Во время учебы познакомился с будущей женой, тоже из латгальцев, Софией Адамовной Ероман. В Томске сначала работал в агитационном отделе губкома ВКП (б) на должности секретаря латышской секции, потом стал заведующим национальным подотделом. Жена устроилась санитаркой в больницу, так как имела всего два класса образования.

4 февраля 1925 года у молодой пары родился сын — Ациб.

В октябре 1928 года отца нашего героя перевели в Новосибирск – на должность редактора единственной в СССР газеты на латгальском языке. Называлась она «Taisneiba» («Правда»). Хотя тираж едва достигал тысячи экземпляров, газету выписывали и читали по всей стране, поскольку она была печатным органом ЦК ВКП(б). Александр Донатович занимался также созданием национального радиовещания, выпуском учебников на латгальском языке, причем, переводить их помогала ему супруга.

Спокойная жизнь семьи оборвалась в 1937 году. Против национальной интеллигенции СССР началась широкомасштабная кампания репрессий, и газета «Taisneiba» стала одной из наиболее показательных ее жертв. Первым 27 августа был арестован редактор А.Д. Эйсуль. Донос на него написал ответственный секретарь и парторг редакции Д. П. Грауба, который сразу и занял его кресло. Но вскоре и сам доносчик, и остальные сотрудники также были «изъяты органами НКВД». Выход газеты прекратился 22 декабря 1937 на № 1089.

София Ероман сразу после ареста мужа была в административном порядке выселена из квартиры вместе с 12-летним Ацибом. Где они мыкались несколько месяцев, выяснить не удалось. 11 декабря 1937 года ее тоже арестовали.

Всего по «делу Эйсуля» под каток следствия попали 23 человека, многие из которых к редакции никакого отношения не имели. Всем было предъявлено обвинение в том, что они якобы являются участниками возглавляемой А.Д. Эйсулем «латышско-латгальской фашистско-националистической диверсионно-повстанческой террористической организации и в составе этой организации вели подготовку к вооружённому восстанию и совершению диверсий». А сам Александр Донатович, как сказано в обвинительном заключении суда, «был завербован для контрреволюционной работы в 1933 году руководителем Московского центра этой организации Межуль Константином».

Об этом трагическом периоде своей жизни Ациб Александрович Эйсуль упомянул в заявлении в Сахалинский обком КПСС, написанном 24 января 1967 года:

«После ареста родителей меня направили сначала в детприемник, вскоре в детдом на Урал в село Долматово в 123 километрах от Свердловска. В детдоме я пробыл до начала осени 1938 года, а потом сбежал к дедушке в Ленинград».

О том, что в 1938 году его отец и мама были расстреляны по приговору суда, подросток не знал, хотя и догадывался: ведь многие люди, арестованные НКВД, в те годы исчезали бесследно. Достоверную информацию о гибели родителей он получил через тридцать долгих лет.

Защитник Ленинграда

В государственном историческом архиве Сахалинской области хранится персональное дело Ациба Александровича Эйсуля. В пожелтевших от времени документах пунктиром отражена его дальнейшая судьба.

В Ленинграде он поселился у деда по матери – Адама Ивановича, который работал бригадиром по разводке Кировского моста. Первую зиму учился в школе, но одной зарплаты на двоих не хватало, и он пошел работать. Устроился в типографию «Печатный двор», сначала в цех ширпотреба, затем в фотоцинкографию. Одновременно учился в вечерней школе, успел окончить 8 классов.

В марте 1940-го дед умер, пятнадцатилетний Ациб остался один. В августе он перешел на киностудию «Ленфильм» — учеником электромонтера. Быстро освоил эту профессию.

Записей о том, почему он не уехал в эвакуацию и как пережил страшные месяцы блокады, в архиве не нашлось. В уже упомянутом заявлении в обком партии А.А. Эйсуль пишет:

«В 1942 году на студии делать было нечего, она практически не работала, я перешел в опытные мастерские Ленинградского военного округа, затем был переведен в Дом обороны электриком. Оттуда в феврале 1943 был призван в армию. Служил в связи».

Точная дата призыва есть в документах: 20 февраля. Скорее всего, новобранец был вывезен из блокадного города по «дороге жизни». До августа 1943 года он служил курсантом в 48-м стрелковом полку 36-й запасной стрелковой бригады Ленинградского фронта. Освоил крайне необходимую на войне профессию связиста, получил звание сержанта. И был направлен на передовую — в 163-й стрелковый полк 11-й Волчанской дивизии.

Участвовал в ожесточенных боях под поселком Синявино за стратегически важные высоты и Невский пятачок, ставший ключом к прорыву блокады. О накале сражений в этих местах можно судить по единственной цифре: там погибло 360 тысяч советских бойцов. За всю Вторую мировую войну Великобритания потеряла меньше…

В ночь на 30 октября 1943 года дивизия, в которой сражался Ациб Эйсуль, сдала обороняемый участок Синявинских высот другим частям. После этого совершила марш через Шлиссельбург на правый берег Невы, а 12 ноября на воинском эшелоне прибыла в Ленинград, погрузилась на баржи и была переправлена на Ораниенбаумский плацдарм, где заняла оборону.

В составе своего полка сержант Ациб Эйсуль участвовал в Красносельско-Ропшинской операции в январе 1944 года, освобождал Волосов, Ропшу, другие города и поселки Ленинградской области. Позже сражался под Нарвой, участвовал в Рижской наступательной операции, в освобождении Эстонии.

Воевал достойно, был награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

В конце 1944 года, на фронте, был принят кандидатом в члены ВКП (б), а в январе 1948 года стал членом партии.

После войны служил под Киевом начальником радиостанции в 74-м стрелковом Гдынском Краснознаменном полку. В августе 1946-го был переведен в Дальневосточный военный округ — в 5-й отдельный запасной стрелковый полк 15-й армии. Там служил библиотекарем и даже довольно долго — актером окружного армейского драмтеатра в Южно-Сахалинске! Последнее место службы — радиомастер на военном складе. Демобилизовался в 1949 году в звании старшего сержанта.

По возвращении в Ленинград 25-летний ветеран Великой Отечественной войны узнал, что в квартиру деда, где он когда-то жил, вселиться нельзя (по какой причине, установить не удалось). Тогда он отправился искать счастья на родину, в Сибирь, и нашел его: познакомился там с будущей женой Лидией Ивановной Ходора. Вскоре молодая пара, как тогда говорили, «завербовалась на Сахалин».

Сын за отца… отвечает

В послевоенное время в сахалинских газетах остро не хватало квалифицированных журналистов, поэтому редакторам приходилось брать людей даже с неполным средним образованием, лишь бы имелись литературные способности. А наш герой, по воспоминаниям его жены, сочинял стихи и еще на фронте публиковал заметки в армейских газетах.

В июне 1950 года его приняли в областную газету «Молодая гвардия» на должность литературного сотрудника отдела рабочей молодежи. Судя по тому, что уже через полтора года наш герой возглавил этот отдел, он был талантлив и трудолюбив, быстро освоился в журналистской профессии. По партийной линии тоже все шло хорошо: его выбрали заместителем секретаря, а вскоре и секретарем первичной парторганизации.

Черная полоса в его жизни наступила в ноябре 1953 года. Уже полгода не было в живых Сталина, но жесткая общественная система, выстроенная им, продолжала выбраковывать не совсем идеальные человеческие «винтики». Кто-то донес: мол, Ациб Эйсуль, заполняя анкету кандидата в члены ВКП(б), скрыл, что его отец и мать были репрессированы за антисоветскую деятельность. В соответствующей графе он написал: «родители умерли». Написал горькую правду, хотя и не подтвержденную документально.

Нам сегодня трудно понять журналистов тех лет, которые на закрытом партсобрании редакции дружно осудили поступок своего коллеги. Видимо, кто-то из них был искренен, называя его «трусом», «нечистоплотным человеком», обвиняя в том, что «он совершил тяжкое преступление перед партией». А кто-то поддакивал или молча кивал из опасения: как бы самому не пострадать – вдруг заподозрят в сочувствии!

В протоколе собрания сохранились объяснения А. А. Эйсуля: «В 1943 году мне один товарищ посоветовал скрыть, где находятся мои родители. Я это и сделал… У меня есть лишь одна просьба к партийному собранию – дать самое строгое наказание, но оставить в рядах КПСС».

Наверняка, протокол не полностью отражает весь разговор, ведь Ациб Александрович не мог не объяснить главный мотив своего поступка: он очень хотел стать коммунистом, считал, что заслужил это право, сражаясь на фронте! А в те годы, хотя сам Сталин говорил, что сын за отца не отвечает, многие не могли вступить в партию именно из-за наличия родственников, осужденных по политическим статьям.

Думаю, это прекрасно понимали журналисты «Молодой гвардии». Поэтому решили пока не исключать коллегу из рядов партии, а объявить строгий выговор с занесением в учетную карточку.

Но Южно-Сахалинский горком счел это решение слишком мягким. И 18 декабря 1953 года издал постановление: «Исключить Эйсуля Ациба Александровича из членов КПСС (партбилет № 8585198) за скрытие при вступлении в партию компрометирующих данных на своих родителей». В марте 1954 года это решение утвердил обком.

Дальше последовало увольнение из газеты – дескать, как можно доверить такому человеку работу на идеологическом фронте! Семь лет Ациб Александрович не мог вернуться в журналистику. Трудился слесарем-наладчиком, потом освоил профессию механика. Лишь в 1960-м году, после XX съезда КПСС, осудившего сталинский культ личности, его позвали в ведомственную газету «Железнодорожник Сахалина». Правда, через пару лет она перестала выходить, и Эйсуль несколько раз менял работу. Трудился на стройке, в домоуправлении, в профтехучилище, пока не устроился в 1966-м в газету «На стройках Сахалина».

Правда всегда побеждает

После XX съезда КПСС стали возвращаться из ГУЛАГа безвинно осужденные люди. В душе Ациба Александровича еще теплилась крохотная надежда увидеть живыми отца и мать. В 1958 году он послал запрос в Новосибирскую прокуратуру. Ему ответили коротко: ваши родители были расстреляны, но посмертно реабилитированы.

Наверное, он не раз пробовал раздобыть более подробные сведения о судьбе родителей. Но получил их только в январе 1967 года.

Вот выдержка из справки следственного управления КГБ по Сахалинской области:

«Обвинение Эйсуль было основано на «признательных» показаниях его самого и других лиц, арестованных по одному с ним делу. Никаких объективных доказательств в деле нет.

Постановлением НКВД СССР и Прокурора СССР №15 от 4 января 1938 года Эйсуль А.Д. был приговорен к расстрелу. 11 июля 1938 года постановление приведено в исполнение.

По протесту Генерального прокурора СССР после дополнительной проверки, проведенной УКГБ по Новосибирской области, Военной Коллегией Верховного Суда СССР определением №4н-017922 от 13 октября 1956 года уголовное дело в отношении Эйсуль А.Д. и других 22 чел. прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления».

В справке о матери нашего героя указана лишь дата, когда ее приговорили к расстрелу – 14 января 1938 года, и то, что решение суда исполнено. Зато более откровенно говорится, как добывались показания у арестованных:

«В 1955 году (…) проведена проверка по делу, в результате которой было установлено, что уголовное дело на Ероман С.А. и других было сфальсифицировано путем применения к арестованным физических мер воздействия».

Исходя из новых фактов, получалось, что ветерана войны, хорошего журналиста, наказали без вины и сломали ему профессиональную карьеру. 24 января 1967 года Ациб Александрович отнес заявление в Сахалинский обком партии, в котором кратко изложил свою историю, а в завершение написал:

«Убедительно прошу областной комитет КПСС восстановить меня в рядах партии. Честь коммуниста не уроню».

Просьбу быстро удовлетворили. Постановление бюро обкома от 17 февраля 1967 года подписал секретарь обкома Павел Леонов:

«…Учитывая, что он свою вину осознал и осудил, обещает впредь никогда не допускать проступков, порочащих честь коммуниста, а также его участие в Великой Отечественной войне, положительные отзывы о работе и поведении, во изменение постановления Сахалинского обкома партии от 11 марта 1954 года, восстановить Эйсуля Ациба Александровича членом КПСС с января 1948 г.»

В 1969 году А. Эйсуля приняли в газету «Советский Сахалин». Он работал корреспондентом, завотделом информации, выпускающим редактором. По воспоминаниям коллег, был дружелюбен, скромен, старательно выполнял любую порученную работу. В 1980 году вышел на пенсию. Появилось свободное время для литературного творчества, и он написал фантастическую повесть «Возвращение». В середине 1981-го она была напечатана с продолжением в газете «Молодая гвардия», а в 2023 году вышла в серии «Библиотека приключений и научной фантастики» в сборнике «Голубая пластинка».

О последних годах Ациба Александровича сохранила воспоминания его внучка, Наталья Эйсуль:

«Я его и сейчас вижу очень ярко, он был такой добрый, спокойный, с ясными глазами. Правда, о войне никогда не рассказывал. Уже потом от бабушки я узнала, что он пережил блокаду Ленинграда, трудился на благо фронта, а потом воевал, ходил под пулями. Ранен не был, но война наложила свой отпечаток. У него было много книг, он увлекался насекомыми, природой, животными. Они часто гуляли в лесу с бабушкой. Приносили домой раненых животных, лечили, а потом отпускали. Однажды у них жил орлан, несколько раз ёжики. Еще дед много фотографировал. И все время что-то писал. Я помню, были стихи, но, к сожалению, эти рукописи не сохранились. Его сын Сергей, мой папа, очень любил отца, гордился им и во многом на него походил».

Умер Ациб Александрович Эйсуль в 1987 году, в возрасте 62 лет. На его не слишком долгую жизнь выпало множество испытаний: суровое детство, героическая молодость, драматичные зрелые годы. Он выдержал все и состоялся как достойный человек и настоящий журналист.

