«Адмирал» прошел проверку боем. Дрейфующие льды затрудняют, но не отменяют морские пассажирские перевозки в Охотском море

В минувшее воскресенье компания AO «Сахпасфлот», специализирующаяся на организации пассажирских перевозок между Сахалином и Курилами, сообщила о том, что в связи с тяжелой ледовой обстановкой в южной части Охотского моря и невозможностью прохода судов через пролив Лаперуза теплоходы «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов» пришлось направить по альтернативному пути через Сангарский пролив.

Это было сделано для безопасной и гарантированной доставки пассажиров и грузов в порты назначения. В понедельник 28 февраля в компании сообщили, что оба судна прибыли в порты назначения в соответствии с ожидаемым временем прибытия 27 февраля в 8 утра: «Адмирал Невельской» – в Корсаков, а «Павел Леонов» – в порт Южно-Курильск.

– Все рейсы выполняются по расписанию. Билеты продаются, – сообщили в «Сахпасфлоте».

Между тем ледовая обстановка остается напряженной. По данным отдела морских прогнозов регионального управления гидрометеослужбы, свежие спутниковые съемки показывают, что у южной оконечности Кунашира с охотоморской стороны расположен мощный массив белого и серо-белого дрейфующего льда. Сплоченность его по действующей десятибалльной шкале оценивается в 9 – 10 баллов. Ширина массива достигает 100 километров.

В целом в юго-западной части Охотского моря картина также впечатляющая: от Сахалина до японского Хоккайдо протянулась полоса дрейфующего льда шириной от 100 до 200 километров. Отдельные льдины и целые ледовые поля несет северо-восточное течение. Толщина льда – до полуметра.

С учетом наблюдений прошлых лет можно сделать вывод, что сезон «ледовой напряженки» про­длится вплоть до второй декады апреля. Ничего особенного не происходит, лед дрейфует в обычные сроки.

Николай ПИТЕРСКИЙ.

Справка

Теплоходы «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов» относятся к ледовому классу Arc4. Это говорит о том, что суда могут осуществлять самостоятельное плавание в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,6 метра в зимне-весеннюю навигацию и до 0,8 метра – в летнее-осеннюю.

При использовании ледокола допускается плавание в канале, образующемся за ним в арктических льдах толщиной до 0,7 метра в зимне-весеннюю и до 1 метра в летне-осеннюю навигацию.