Адвокат на скамье подсудимых

680 тысяч рублей похитил у своего подзащитного адвокат из Северо-Курильска. Судом установлено, что юрист пустил в дело ранее оформленную на него доверенность и воспользовался частью поступившей на счет курильчанина денежной суммы.

Факт беспрецедентный. В юридическом сообществе не припомнят случая, чтобы защитник обокрал своего подзащитного.

Теперь уже бывший адвокат приговорен к наказанию в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры по Сахалинской области, приговор в законную силу не вступил.

Тамара ПРОКОФЬЕВА.