Аэродром «Пушистый» на Сахалине готов к фестивалю авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалин»

Мероприятие пройдёт уже в десятый раз в эти выходные, 19-21 июля. Островитян и гостей области будут радовать красочными шоу и яркими выступлениями российских и местных рок-исполнителей.

Сейчас на аэродроме кипит работа: собирают стенды и шатры, выстраивают сцены, зоны торговли, безопасности, возводятся улицы спорта, культуры… Задействовано 200 человек и 20 единиц техники. Артисты тем временем проводят настройку звукового оборудования и репетируют. Аэродром преображается на глазах.

Для тех, кто за рулём, подготовили большую парковку на 5 тыс. мест в 2 км от Пушистого. Оттуда каждые 10 минут курсируют автобусы и привозят прямо к границе фестиваля. Из Южно-Сахалинска до Корсакова можно добраться как самостоятельно на автобусе или на поезде. А на станции пересесть на трансферный автобус.

А вот заядлые любители фестивалей и ночёвок на природе могут установить свои палатки в зоне кемпинга. Проезд к ней открыт. Кое-кто из зрителей уже здесь расположился и наблюдает за преображениями аэродрома.

Определены места, где можно спрятаться от солнца и отдохнуть. Торговая площадка накормит каждого проголодавшегося. Помимо этого, установлены туалеты и умывальники. А в палаточной зоне – душевые кабинки.

– В этом году площадка фестиваля увеличилась вдвое, если сравнивать с прошлым годом. Мы планируем, что на наших активностях будет находится примерно по 20 тыс. человек в день. А вот 20 июля, в день, когда запланировано больше всего мероприятий, возможно будет и больше, – поделился начальник отдела спортивных мероприятий центра спортивной подготовки Сахалинской области Гриник Никита.

За три дня на главной сцене выступят 10 хедлайнеров и 15 местных коллективов. Гостями юбилейных «Крыльев Сахалина» станут Николай Анисимов, известный бард и друг «Советского Сахалина», Юлия Чичерина, Игорь Растеряев, группы «Анимация», «Во-Банкъ», «Sahalin», «Пилот», «Radio Tapok» Сурганова и оркестр, Максим Заяц и группа «Нетанцы». Некоторые из них уже не первый год с радостью приезжают на фестиваль.

Программа насыщена и спортивными мероприятиями, и мастер-классами, и акциями, и авиашоу (если позволит погода, конечно).

Схему проездов, расписание транспорта и программу фестиваля можно найти в социальных сетях «Крыльев Сахалина». А карта 2ГИС не даст потеряться на аэродроме.

Анастасия КАРАМУШКИНА.