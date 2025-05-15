Аэродром «Пушистый» успешно осваивает беспилотные системы

Региональные власти планомерно развивают аэродром «Пушистый» в Корсаковском районе. Сегодня он может принимать самолёты, вертолёты и беспилотные летательные аппараты всех типов. Более того, он становится площадкой для апробации передовых решений при производстве и применении воздушных и морских беспилотных систем.

С ходом работ на объекте ознакомился председатель регионального правительства Алексей Белик.

– Сахалинской области нужны высокотехнологичные предприятия, чтобы успешно развиваться, повышать качество жизни людей, – сообщил глава правительства. – Наш регион одним из первых в стране занялся разработкой и производством воздушных и морских беспилотников. Всё началось с инициативы нескольких энтузиастов, которых поддержало руководство области. И у нас уже есть серьёзные достижения в этой сфере.

Что особенно важно, мы привлекли молодёжь. Учащиеся в школах получают первичные знания о дронах и навыки управления, а потом на аэродроме «Пушистый» углубляют их на базе регионального центра технических видов спорта. Здесь созданы условия для тренировок операторов дронов. Юные воспитанники школы и профессионалы занимаются на открытом воздухе и в двух просторных отапливаемых ангарах.

На наших глазах создаётся ещё одна передовая отрасль островной экономики, формируются высокотехнологичные рабочие места для талантливой молодёжи. А проведение на островах профильных международных форумов – ещё одна возможность рассказать о себе, ознакомиться с достижениями коллег и привлечь дополнительные инвестиции.

На территории аэропорта построены комфортабельные общежития и столовая на 100 мест.

– Всё это позволяет круглый год тренировать операторов дронов, испытывать новые машины и разрабатывать сценарии их применения, – сообщил министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов.

В ближайшее время «Пушистый» получит статус дронопорта – аэропорта, специально созданного для эксплуатации беспилотных воздушных судов разного типа и назначения. По решению федеральных ведомств – министерства транспорта, минпромторга и министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики – островной регион станет местом ежегодных сборов, где будут апробировать передовые решения в области беспилотных технологий. В частности, с 6 по 8 сентября состоится международный форум беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина» с участием представителей стран БРИКС. Это будет авиасалон дронов, применяемых в различных сферах деятельности и народного хозяйства.

Особое внимание будет уделяться темам искусственного интеллекта, космосу, развитию техносферы, морской робототехники, организации логистики между материком и островами. Участниками форума станут, в частности, транспортно-логистические компании. Их задача – освоение беспилотными системами Северного морского пути.

На «Пушистом» строится три павильона общей площадью 5400 кв. метров. Возведены каркасы, монтируется внешнее покрытие. Здесь пройдут основные события форума «Крылья Сахалина», а также международного форума «Острова устойчивого развития: климатический аспект», намеченного на 1 – 2 августа, и международного Дальневосточного энергетического форума, запланированного на 25 – 26 сентября.

Все мероприятия, организованные при поддержке Росконгресса, обладают статусом выездных площадок Восточного экономического форума. Это позволит включить ведущие проекты области на островах в единый контекст экономического развития российского Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Людмила Николаева.