Аэрофлот информирует о временной приостановке выполнения всех международных рейсов

Отмена международных авиарейсов с 8 марта (00:00 мск) обусловлена возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полётов, сообщает ведомство. Изменения внесены в расписание авиакомпаний «Россия» и «Аврора» (рейсы в диапазоне SU5400-5799 и SU5950-6999).

Для снижения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию для своих пассажиров, Аэрофлот, с 6 марта прекратил допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих авиабилеты в обе стороны полёта с обратным участком в РФ в период после 8 марта 2022 года.

Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону с вылетом из РФ будут приниматься к перевозке до момента прекращения полётов.

Пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости авиабилета.

Пассажиры международных рейсов, находящиеся за рубежом и имеющие на руках авиабилеты в две стороны полёта с использованным полётным сегментом из РФ, могут обратиться к перевозчику за переоформлением обратного сегмента в Россию до момента прекращения полётов.

Для пассажиров, которые к моменту прекращения полётов будут оставаться за рубежом, авиакомпания приложит максимальные усилия по организации их возвращения в Россию.

В этой связи необходимо следить за информационными сообщениями авиакомпании и индивидуальным информированием по указанным в бронировании контактным данным.

Аэрофлот продолжит в полном объёме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введённых временных ограничений полётов в города юга страны. Также продолжаются полёты в/из Минска (Белоруссия).