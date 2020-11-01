«Аэрофлот» на паузе. С 5 ноября ежедневные рейсы в Москву будет выполнять только авиакомпания «Россия»

С предложением временно отказаться от услуг «Аэрофлота» выступили депутаты областной думы в ходе обсуждения бюджета Сахалинской области на предстоящие три года. Правительство Сахалинской области поддержало эту инициативу и приняло решение прекратить субсидирование рейсов в связи с оптимизацией расходов региональной казны.

Бюджет области сохраняет социально ориентированную направленность. Средства, высвобожденные в результате прекращения деятельности «Аэрофлота» на Сахалине, будут направлены на первоочередные цели, в том числе на мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

– В связи с пандемией в Сахалинской области значительно повысились расходы на сферу здравоохранения. Необходимо закупать тесты, средства защиты, оборудование, лекарства, расширять премиальный фонд для стимулирования медицинских работников. В условиях борьбы с инфекцией нужно правильно определять приоритеты. На первом месте для нас – здоровье и благополучие сахалинцев и курильчан, – подчеркнул председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

В региональном минтрансе отметили, что в этом году пассажиропоток из-за противоэпидемических ограничений существенно сократился. Нередко самолеты не были заполнены даже наполовину. На московском направлении с 5 ноября останется только дочерняя авиакомпании «Россия». На этом направлении по-прежнему сохраняются единые плоские тарифы. Стоимость билетов в Москву и обратно составляет 22950 рублей, сообщила пресс-служба правительства области.

– Пассажиры, купившие билеты на рейсы «Аэрофлота», могут не переживать. Авиакомпания пересадит их на самолеты «России», – пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерий Спиченко. – Полеты будут осуществляться ежедневно. В дальнейшем количество рейсов будет определяться, исходя из потребностей жителей области.

Напомним, в этом году после прекращения продаж субсидированных билетов на все дальневосточные направления только жители Сахалинской области продолжали летать на самолетах «Аэрофлота» по льготным тарифам. Билеты по сниженным ценам могли приобретать пассажиры младше 23 лет, женщины после 55 лет и мужчины старше 60-ти, а также члены многодетных семей, инвалиды и сопровождающие их лица.

Виктор ПРОХОРОВ.