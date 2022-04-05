Аэрофлот объявляет распродажу на авиабилеты по России

Аэрофлот с 4 по 12 апреля проводит распродажу авиабилетов по российским направлениям. В период проведения акции средний размер скидки составит 30-35%*.

Предложение действует на прямые рейсы между Москвой/ Санкт-Петербургом/ Красноярском/ Владивостоком/ Хабаровском и городами России**. Также тарифы комбинируются для построения транзитных перевозок между городами РФ через Москву/ Санкт-Петербург/ Красноярск/ Владивосток/ Хабаровск.

В акции участвуют тарифы экономического класса с багажом (Оптимум) и без багажа (Лайт). Полёт необходимо совершить в период с 28 апреля по 31 мая 2022 года на собственных рейсах Аэрофлота и рейсах авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU.

Подробная информация о маршрутах и условиях проведения акции, а также правилах бронирования и оплаты опубликована на официальном сайте компании.

Забронировать и купить билеты можно на сайте Аэрофлота, в мобильном приложении, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов в России.

* Тарифы включают все сборы, действуют ограничения.

** В случае снятия ограничений на полёты в южные города России в период проведения акции Аэрофлот будет готов оперативно предложить специальные условия для оформления перевозки по данным маршрутам, сообщает ведомство.